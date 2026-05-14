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Questo è un circo. Nessuno pensa al bene del Milan. Ibrahimović contro Allegri

Questo è un circo. Nessuno pensa al bene del Milan. Ibrahimovic contro Allegri
Caos totale nel mondo Milan: voci di questa mattina parlano di uno scontro tra Ibrahimović e Allegri. L'analisi del nostro Stefano Bressi sul canale 'YouTube' di Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questo non è più il Milan, è una società in cui ognuno pensa al proprio tornaconto personale senza badare minimamente al bene della squadra, che dovrebbe rimanere la priorità assoluta. Chi prova a fare il bene della squadra, invece, viene puntualmente allontanato. Ormai nel Milan il tema d’attualità è quello delle guerre intestine. Ibrahimovic contro Allegri è solo l’ultima, perché trovare due elementi che vadano d’accordo è quasi impossibile. Ognuno ha il proprio progetto e ognuno spera di portarlo avanti, ma ancora non si sa chi resterà e chi andrà via.

Milan, ora è tutto un caos: l'analisi di Stefano Bressi

Tare è forse l’unico certo dell’addio, avendo contro sia l’AD che Ibra, mentre Allegri (forte del contratto) non ci pensa proprio a farsi da parte. Ciò significa però che, in caso di esonero, il Milan rischia (come se non ne fossimo certi…) di dover puntare su allenatori mediocri, per non pagare troppo. Tutto questo accade con una Champions League da conquistare, perché nessuno pensa al bene e al campo. Nessuno, dalla proprietà alla dirigenza, vuole davvero vincere. Nel video del nostro Stefano Bressi dal canale YouTube di Pianeta Milan, approfondiamo il discorso, con il punto della situazione e retroscena. Lo trovate qui sotto: lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella e commentate.

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