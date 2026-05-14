Questo non è più il Milan, è una società in cui ognuno pensa al proprio tornaconto personale senza badare minimamente al bene della squadra, che dovrebbe rimanere la priorità assoluta. Chi prova a fare il bene della squadra, invece, viene puntualmente allontanato. Ormai nel Milan il tema d’attualità è quello delle guerre intestine. Ibrahimovic contro Allegri è solo l’ultima, perché trovare due elementi che vadano d’accordo è quasi impossibile. Ognuno ha il proprio progetto e ognuno spera di portarlo avanti, ma ancora non si sa chi resterà e chi andrà via.