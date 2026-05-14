Milan, via Allegri? I retroscena della sua lite con Ibrahimovic — I rapporti con Ibrahimovic sono ai minimi termini, ma perché? La rivelazione. All'indomani della sconfitta di Napoli, il lunedì di Pasquetta, c'è stato un confronto tra Allegri e Ibra. Incredibilmente, però, la miccia che ha fatto esplodere una violenta discussione tra i due è stata la scelta del terzo portiere da inserire in rosa per la stagione 2026-2027. Sono volate parole grosse tra i due. Non è un caso se Ibrahimovic a Milanello non si è più visto, facendo nuovamente la sua comparsa a 'San Siro' soltanto recentemente.

Tra Allegri e Ibra, come si ricorderà, non correva buon sangue già dal 2012, quando i due - Max allenatore di quel Milan e Zlatan ancora giocatore - discussero dopo Arsenal-Milan 3-0 di Champions League negli spogliatoi dello stadio londinese. Le tensioni, in questa stagione, sono rimaste silenziose finché il Diavolo è andato bene in campionato, con Allegri bravo a compattare spogliatoio e pubblico rossonero.

Quindi, Allegri - secondo il 'CorSera' - ha scoperto che Ibra parla spesso con Antonio Cassano, uno dei principali detrattori di Allegri e del suo gioco. E, inoltre, è emerso che il consulente di Cardinale non si limita a suggerire al proprietario indirizzi strategici di gestione del club. Ma, di recente, dopo il crollo del Milan in campionato, ha iniziato a mettere bocca anche in questioni di campo. Sembra che abbia telefonato a Youssouf Fofana e Rafael Leão per fornire loro consigli tattici. Con Leão, già involuto, andato in confusione totale.

Lo svedese parla con Cassano e telefona ai giocatori — In questo clima, per Allegri non è facile lavorare. A gennaio aveva chiesto uno-due rinforzi al club per competere fino alla fine per lo Scudetto, ma si è sentito dire che non c'erano soldi e che si sarebbe dovuto accontentare del prestito gratuito di Niclas Füllkrug. A fine gennaio poi, sono spuntati 30 milioni di euro per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, trattato direttamente dall'amministratore delegato Giorgio Furlani senza che il direttore sportivo Igli Tare ne fosse a conoscenza.

Se le indiscrezioni del 'CorSera' fossero confermate, si spiegherebbe il crollo del Milan nel girone di ritorno della Serie A. E, se Ibrahimovic prenderà in mano le redini del club (non a caso circolano nuovamente le voci di Fabio Paratici come nuovo DS), a quel punto Allegri potrebbe cedere davvero al corteggiamento di Giovanni Malagò, destinato a diventare Presidente della F.I.G.C., approdando sulla panchina della Nazionale Italiana.