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Milan, Allegri medita l’addio: nuova rottura con Ibrahimovic. Ecco cosa è successo tra i due

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui a Milanello con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero
Tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan da inizio stagione e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, sembra non correre più buon sangue. Ecco perché il tecnico potrebbe salutare dopo un anno
Daniele Triolo Redattore 

Milan, si va verso la separazione dall'allenatore Massimiliano Allegri - che la stagione si concluda o meno con la conquista della qualificazione in Champions League - per una nuova rottura con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero.

La rottura tra Allegri e Ibrahimovic, anticipata ieri da Luciano Moggi, è stata confermata, questa mattina, dal 'Corriere della Sera', secondo cui Allegri sarebbe "esausto, stanco di fronteggiare più nemici interni che avversari sul campo". Pertanto il tecnico livornese ha deciso di salutare il Milan al termine del campionato, qualsiasi sia il piazzamento dei rossoneri in classifica.

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I rapporti con Ibrahimovic sono ai minimi termini, ma perché? La rivelazione. All'indomani della sconfitta di Napoli, il lunedì di Pasquetta, c'è stato un confronto tra Allegri e Ibra. Incredibilmente, però, la miccia che ha fatto esplodere una violenta discussione tra i due è stata la scelta del terzo portiere da inserire in rosa per la stagione 2026-2027. Sono volate parole grosse tra i due. Non è un caso se Ibrahimovic a Milanello non si è più visto, facendo nuovamente la sua comparsa a 'San Siro' soltanto recentemente.

Tra Allegri e Ibra, come si ricorderà, non correva buon sangue già dal 2012, quando i due - Max allenatore di quel Milan e Zlatan ancora giocatore - discussero dopo Arsenal-Milan 3-0 di Champions League negli spogliatoi dello stadio londinese. Le tensioni, in questa stagione, sono rimaste silenziose finché il Diavolo è andato bene in campionato, con Allegri bravo a compattare spogliatoio e pubblico rossonero.

Quindi, Allegri - secondo il 'CorSera' - ha scoperto che Ibra parla spesso con Antonio Cassano, uno dei principali detrattori di Allegri e del suo gioco. E, inoltre, è emerso che il consulente di Cardinale non si limita a suggerire al proprietario indirizzi strategici di gestione del club. Ma, di recente, dopo il crollo del Milan in campionato, ha iniziato a mettere bocca anche in questioni di campo. Sembra che abbia telefonato a Youssouf Fofana e Rafael Leão per fornire loro consigli tattici. Con Leão, già involuto, andato in confusione totale.

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In questo clima, per Allegri non è facile lavorare. A gennaio aveva chiesto uno-due rinforzi al club per competere fino alla fine per lo Scudetto, ma si è sentito dire che non c'erano soldi e che si sarebbe dovuto accontentare del prestito gratuito di Niclas Füllkrug. A fine gennaio poi, sono spuntati 30 milioni di euro per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, trattato direttamente dall'amministratore delegato Giorgio Furlani senza che il direttore sportivo Igli Tare ne fosse a conoscenza.

Se le indiscrezioni del 'CorSera' fossero confermate, si spiegherebbe il crollo del Milan nel girone di ritorno della Serie A. E, se Ibrahimovic prenderà in mano le redini del club (non a caso circolano nuovamente le voci di Fabio Paratici come nuovo DS), a quel punto Allegri potrebbe cedere davvero al corteggiamento di Giovanni Malagò, destinato a diventare Presidente della F.I.G.C., approdando sulla panchina della Nazionale Italiana.

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