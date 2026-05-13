PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Moggi sgancia la bomba: “Allegri e Ibrahimovic hanno litigato e non si frequentano più”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Moggi sgancia la bomba: “Allegri e Ibrahimovic hanno litigato e non si frequentano più”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, qui a Milanello con l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri
L'ex dirigente Luciano Moggi, nel suo intervento sul quotidiano 'Libero' oggi in edicola, ha rivelato i freddi rapporti che intercorrono tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird. Le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Da mesi, ormai, c'è la sensazione di un 'tutti contro tutti' in casa Milan. Sembra che l'amministratore delegato Giorgio Furlani voglia far fuori, al termine della stagione, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Ma lo stesso Furlani non è al sicuro da un potenziale ribaltone. Potrebbe essere dismesso dal suo ruolo e sostituito da un uomo RedBird.

Magari Massimo Calvelli. Oppure - addirittura - Zlatan Ibrahimovic, attualmente Senior Advisor del fondo statunitense di Gerry Cardinale per il club rossonero. Non c'è da stupirsi se, con i venti di guerra che spirano all'interno della società, la squadra sul campo si sia incartata, collezionando cinque sconfitte nelle ultime sette partite e pregiudicando notevolmente il cammino verso la qualificazione in Champions League.

LEGGI ANCHE

Moggi sul Milan: "Al momento c'è una pace armata. Ma Allegri e Ibrahimovic ..."

—  

C'è chi, poi, oggi, ha voluto sganciare un'ulteriore bomba - in senso figurato, ovviamente - su 'Casa Milan'. Come? Rivelando quanto ai minimi termini siano i rapporti tra Allegri e Ibrahimovic. I due, come si ricorderà, ebbero più di qualche discussione nel 2012, quando Allegri allenava Ibra nella sua prima esperienza al Milan. Una frattura che, in questa stagione, sembrava essersi ricomposta. Secondo Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus di Calciopoli, però, la situazione tra i due è tornata complicata.

Scegli PianetaMilan.it come tuo sito preferito su Google

"Al momento in casa Milan esiste una specie di pace armata dove tutti si parlano dietro senza dirsi in faccia quello che veramente pensano, meno Allegri e Ibrahimovic che hanno litigato e non si frequentano più", ha rivelato Moggi nel suo consueto intervento sul quotidiano 'Libero', con cui collabora ormai da diversi anni.

"Da allora il mister è diventato un bersaglio, anche se dall’inizio ha parlato di qualificazione Champions come obiettivo principale - ha chiosato Moggi, spiegando, forse, in parte il perché Allegri sia diventato improvvisamente un allenatore da mandare via ad ogni costo -. Dovesse raggiungerlo farebbe quanto richiesto dalla società, non importa se attraverso alti e bassi di rendimento che stanno costringendo la squadra a lottare strenuamente per assicurarsi almeno il quarto posto”.

Leggi anche
Milan, Tare rischia grosso: ecco perché Furlani vuole rimpiazzarlo con D’Amico
Clamoroso Modric, punta a giocare già in Genoa-Milan di domenica: la situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA