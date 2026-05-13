Moggi sul Milan: "Al momento c'è una pace armata. Ma Allegri e Ibrahimovic ..." — C'è chi, poi, oggi, ha voluto sganciare un'ulteriore bomba - in senso figurato, ovviamente - su 'Casa Milan'. Come? Rivelando quanto ai minimi termini siano i rapporti tra Allegri e Ibrahimovic. I due, come si ricorderà, ebbero più di qualche discussione nel 2012, quando Allegri allenava Ibra nella sua prima esperienza al Milan. Una frattura che, in questa stagione, sembrava essersi ricomposta. Secondo Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus di Calciopoli, però, la situazione tra i due è tornata complicata.

"Al momento in casa Milan esiste una specie di pace armata dove tutti si parlano dietro senza dirsi in faccia quello che veramente pensano, meno Allegri e Ibrahimovic che hanno litigato e non si frequentano più", ha rivelato Moggi nel suo consueto intervento sul quotidiano 'Libero', con cui collabora ormai da diversi anni.

"Da allora il mister è diventato un bersaglio, anche se dall’inizio ha parlato di qualificazione Champions come obiettivo principale - ha chiosato Moggi, spiegando, forse, in parte il perché Allegri sia diventato improvvisamente un allenatore da mandare via ad ogni costo -. Dovesse raggiungerlo farebbe quanto richiesto dalla società, non importa se attraverso alti e bassi di rendimento che stanno costringendo la squadra a lottare strenuamente per assicurarsi almeno il quarto posto”.