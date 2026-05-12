Nell'estate 2025 il centrocampista croato Luka Modric , fuoriclasse di caratura internazionale, ha firmato un contratto annuale con il Milan dopo essersi liberato a parametro zero dal Real Madrid in seguito a 13 stagioni di successi. Modric si è riservato un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione (scadenza 30 giugno 2027 ) nel caso avesse poi voluto continuare la sua avventura rossonera.

La sensazione - comune e confermata anche dal direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, nel pre-partita di Milan-Atalanta - è che Modric voglia esercitarla e prolungare, dunque, di un anno la sua permanenza a Milano. Chiaramente, però, il Pallone d'Oro 2018 chiede delle garanzie affinché tutto ciò si realizzi. La partecipazione del Diavolo in Champions League è la conditio sine qua non si fa nulla.