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Clamoroso Modric, punta a giocare già in Genoa-Milan di domenica: la situazione

Luka Modric, centrocampista AC Milan, qui durante Milan-Juventus 0-0 di Serie A
Il centrocampista croato Luka Modric, operato allo zigomo sinistro dopo Milan-Juventus di qualche settimana fa, potrebbe a sorpresa rientrare in campo nella partita contro il Genoa di domenica pomeriggio a Marassi. Facciamo il punto
Daniele Triolo Redattore 

Nell'estate 2025 il centrocampista croato Luka Modric, fuoriclasse di caratura internazionale, ha firmato un contratto annuale con il Milan dopo essersi liberato a parametro zero dal Real Madrid in seguito a 13 stagioni di successi. Modric si è riservato un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione (scadenza 30 giugno 2027) nel caso avesse poi voluto continuare la sua avventura rossonera.

La sensazione - comune e confermata anche dal direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, nel pre-partita di Milan-Atalanta - è che Modric voglia esercitarla e prolungare, dunque, di un anno la sua permanenza a Milano. Chiaramente, però, il Pallone d'Oro 2018 chiede delle garanzie affinché tutto ciò si realizzi. La partecipazione del Diavolo in Champions League è la conditio sine qua non si fa nulla.

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E un Milan più ambizioso, rinforzato, che punti a vincere il 20esimo Scudetto nella stagione 2026-2027 è la seconda richiesta, legittima, di Modric al club di Via Aldo Rossi. Per far sì, intanto, che il Milan soddisfi la prima condizione, ovvero quella di giocare la Champions, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà battere il Genoa in trasferta e il Cagliari in casa nelle ultime due partite di campionato che restano.

Potrebbe giocare con una maschera protettiva

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E, a tal proposito, potrebbe esserci proprio una novità sul fronte Modric. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il croato vorrebbe essere a disposizione di Allegri, in campo, pronto per giocare, già per Genoa-Milan di domenica pomeriggio a Marassi! Come? Ve lo spieghiamo subito. Modric svolgerà in questi giorni un esame strumentale per capire come procede il recupero dopo l'operazione allo zigomo sinistro, ricostruito dopo la testata presa da Manuel Locatelli nell'ultimo Milan-Juventus.

Se tutto andrà secondo i piani e, soprattutto, se lo staff medico del Milan darà il via libera, Modric potrebbe tornare in campo con una maschera protettiva sul volto. Allegri, nei giorni scorsi, aveva dato per certo il forfait del numero 14 fino a fine campionato. Ma la volontà del fuoriclasse rossonero di aiutare la squadra in questo momento così delicato potrebbe essere più forte di qualsiasi problematica.

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