Genoa-Milan, Modric tenta il rientro!—
E un Milan più ambizioso, rinforzato, che punti a vincere il 20esimo Scudetto nella stagione 2026-2027 è la seconda richiesta, legittima, di Modric al club di Via Aldo Rossi. Per far sì, intanto, che il Milan soddisfi la prima condizione, ovvero quella di giocare la Champions, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà battere il Genoa in trasferta e il Cagliari in casa nelle ultime due partite di campionato che restano.
Potrebbe giocare con una maschera protettiva—
E, a tal proposito, potrebbe esserci proprio una novità sul fronte Modric. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il croato vorrebbe essere a disposizione di Allegri, in campo, pronto per giocare, già per Genoa-Milan di domenica pomeriggio a Marassi! Come? Ve lo spieghiamo subito. Modric svolgerà in questi giorni un esame strumentale per capire come procede il recupero dopo l'operazione allo zigomo sinistro, ricostruito dopo la testata presa da Manuel Locatelli nell'ultimo Milan-Juventus.
Se tutto andrà secondo i piani e, soprattutto, se lo staff medico del Milan darà il via libera, Modric potrebbe tornare in campo con una maschera protettiva sul volto. Allegri, nei giorni scorsi, aveva dato per certo il forfait del numero 14 fino a fine campionato. Ma la volontà del fuoriclasse rossonero di aiutare la squadra in questo momento così delicato potrebbe essere più forte di qualsiasi problematica.
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