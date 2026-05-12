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Milan, voci sempre più insistenti: Ibrahimovic potrebbe tornare al centro della scena

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor RedBird per AC Milan
Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante rossonero e attuale Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, potrebbe riprendersi il Milan se dovesse saltare Giorgio Furlani. Ibra di nuovo al centro della scena nel club di Via Aldo Rossi? Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Ieri, intorno all'ora di pranzo (mezzogiorno circa), al quarto piano di 'Casa Milan' è andato in scena un 'vertice anti-crisi' convocato d'urgenza dopo la débâcle interna (2-3) contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Presenti all'appello l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e i responsabili delle varie aree.

Stranamente, viste le tante 'anime' all'interno del club rossonero, per una volta sono stati tutti d'accordo. Da qui fino alla fine della stagione saranno messi da parte screzi, divergenze e individualismi. Si ragionerà come una squadra. L'unità di intenti sarà fondamentale affinché, sul campo, il Milan di Massimiliano Allegri riesca a centrare due vittorie su due contro Genoa e Cagliari per strappare il pass per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

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Anche perché, non partecipare alla Champions per il secondo anno consecutivo, per il Milan vorrebbe dire ridimensionamento nelle ambizioni e sul mercato in vista della stagione 2026-2027. In casa rossonera, di fatto, sono tutti sotto tiro. Da Furlani ad Allegri, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada e per il direttore sportivo Tare, sono tutti sotto esame. Se dovessero scegliere i tifosi, sicuramente la testa di Furlani - contestato sia con una petizione online sia allo stadio - dovrebbe essere la prima a cadere.

E se Allegri potrebbe essere rimpiazzato - in caso di mancata qualificazione alla Champions League - da Vincenzo Italiano (Bologna) o Francesco Farioli (Porto) - per la posizione di Furlani potrebbe esserci addirittura una sorpresa. Lo ha rivelato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. "Ai piani alti di 'Casa Milan' si sussurra che Zlatan Ibrahimović, rimasto dietro le quinte dopo l’ottavo posto dell’anno scorso, potrebbe tornare al centro della scena". Un Ibra, dunque, con un ruolo operativo in società e non più da semplice Senior Advisor di Cardinale? Staremo a vedere cosa succederà. La priorità, ora, è il campo e fare sei punti per la Champions.

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