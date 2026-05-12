Milan, anche Furlani a rischio: risale Ibrahimović

Anche perché, non partecipare alla Champions per il secondo anno consecutivo, per il Milan vorrebbe dire ridimensionamento nelle ambizioni e sul mercato in vista della stagione 2026-2027. In casa rossonera, di fatto, sono tutti sotto tiro. Da Furlani ad Allegri, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada e per il direttore sportivo Tare, sono tutti sotto esame. Se dovessero scegliere i tifosi, sicuramente la testa di Furlani - contestato sia con una petizione online sia allo stadio - dovrebbe essere la prima a cadere.