Milan, anche Furlani a rischio: risale Ibrahimović—
Anche perché, non partecipare alla Champions per il secondo anno consecutivo, per il Milan vorrebbe dire ridimensionamento nelle ambizioni e sul mercato in vista della stagione 2026-2027. In casa rossonera, di fatto, sono tutti sotto tiro. Da Furlani ad Allegri, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada e per il direttore sportivo Tare, sono tutti sotto esame. Se dovessero scegliere i tifosi, sicuramente la testa di Furlani - contestato sia con una petizione online sia allo stadio - dovrebbe essere la prima a cadere.
E se Allegri potrebbe essere rimpiazzato - in caso di mancata qualificazione alla Champions League - da Vincenzo Italiano (Bologna) o Francesco Farioli (Porto) - per la posizione di Furlani potrebbe esserci addirittura una sorpresa. Lo ha rivelato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. "Ai piani alti di 'Casa Milan' si sussurra che Zlatan Ibrahimović, rimasto dietro le quinte dopo l’ottavo posto dell’anno scorso, potrebbe tornare al centro della scena". Un Ibra, dunque, con un ruolo operativo in società e non più da semplice Senior Advisor di Cardinale? Staremo a vedere cosa succederà. La priorità, ora, è il campo e fare sei punti per la Champions.
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