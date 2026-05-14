Clamoroso ribaltone in casa Milan. Schira rivela: Tare al capolinea. Già pronto D'Amico come nuovo direttore sportivo. Ecco i dettagli sul contratto
Continuano i dubbi sul futuro del Milan da ogni punto di vista: sul campo, i rossoneri sono reduci da 7 punti conquistati nelle ultime 8 partite di Serie A, con le disastrose sconfitte contro Udinese, Sassuolo e Atalanta. Servono due vittorie contro il Genoa e il Cagliari per la Champions League. Il futuro di Allegri, poi, potrebbe essere in bilico, ma non ancora determinato. Mentre sembra già finita la storia d'amore tra il Diavolo e il direttore sportivo Igli Tare. Lo sottolinea anche il giornalista Nicolò Schira su X.
"La storia di Igli Tare al Milan sembra finita. I rossoneri cambieranno direttore sportivo alla fine della stagione, come rivelato la scorsa settimana". Se davvero Igli Tare dovesse salutare dopo un solo anno, sarebbe un rallentamento importante rispetto al progetto nato la scorsa estate, che vedeva proprio il DS e Allegri al centro di tutto. Chi potrebbe essere il prossimo direttore sportivo del Milan? Se dovesse restare Giorgio Furlani come CEO del club, il nome sembrerebbe essere quello di Tony D'Amico, pronto a lasciare l'Atalanta (al suo posto dovrebbe arrivare Giuntoli). Ecco i dettagli sempre da Schira.