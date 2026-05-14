Continuano i dubbi sul futuro del Milan da ogni punto di vista: sul campo, i rossoneri sono reduci da 7 punti conquistati nelle ultime 8 partite di Serie A, con le disastrose sconfitte contro Udinese, Sassuolo e Atalanta. Servono due vittorie contro il Genoa e il Cagliari per la Champions League. Il futuro di Allegri, poi, potrebbe essere in bilico, ma non ancora determinato. Mentre sembra già finita la storia d'amore tra il Diavolo e il direttore sportivo Igli Tare. Lo sottolinea anche il giornalista Nicolò Schira su X.