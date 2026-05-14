Il futuro del Milan resta uno dei temi più caldi di questo finale di stagione. Come lo scorso anno, c'è aria di una possibile rivoluzione, sia per la dirigenze, sia per la panchina, specialmente dopo le notizie di questa mattina su Allegri e Ibra (qui i dettagli). A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24.
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Di Marzio sul futuro del Milan: “Allegri non si fa da parte. Tare non sarà il DS”
Il futuro di Allegri, Furlani e Tare: il punto da Di Marzio
"Se Allegri conquisterà la Champions scatterà il rinnovo automatico di un anno a sei milioni netti per un totale di altri due anni. Non mi risulta che lui voglia farsi da parte". Questo è un passaggio importante, perché il Milan dovrebbe, nel caso, sostenere un esonero e i costi di due allenatori nella prossima stagione. Diverso il discorso sul direttore sportivo Igli Tare: "Da quello che risulta anche a me non sarà Tare il DS dell’anno prossimo". Su Allegri poi Di Marzio aggiunge che ci sarà da capire chi sarà l'uomo al comando a livello di proprietà, per poi vedere se ci saranno le condizioni per continuare insieme. "Non darei già per chiusa l’avventura di Allegri con il Milan, anzi. Aspetterei ancora prima di sbilanciarmi in un verso o nell’altro", sottolinea il giornalista. Chi 'comanderà' al Milan? Di Marzio parla così: "Bisogna vedere se rimarrà Giorgio Furlani, chi comanderà. Ci sono diverse anime all’interno del Milan, l’hanno capito anche i muri, bisognerà capire quale sarà la direzione e le direttive".
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