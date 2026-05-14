"Se Allegri conquisterà la Champions scatterà il rinnovo automatico di un anno a sei milioni netti per un totale di altri due anni. Non mi risulta che lui voglia farsi da parte". Questo è un passaggio importante, perché il Milan dovrebbe, nel caso, sostenere un esonero e i costi di due allenatori nella prossima stagione. Diverso il discorso sul direttore sportivo Igli Tare: "Da quello che risulta anche a me non sarà Tare il DS dell’anno prossimo". Su Allegri poi Di Marzio aggiunge che ci sarà da capire chi sarà l'uomo al comando a livello di proprietà, per poi vedere se ci saranno le condizioni per continuare insieme. "Non darei già per chiusa l’avventura di Allegri con il Milan, anzi. Aspetterei ancora prima di sbilanciarmi in un verso o nell’altro", sottolinea il giornalista. Chi 'comanderà' al Milan? Di Marzio parla così: "Bisogna vedere se rimarrà Giorgio Furlani, chi comanderà. Ci sono diverse anime all’interno del Milan, l’hanno capito anche i muri, bisognerà capire quale sarà la direzione e le direttive".