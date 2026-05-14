PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, non solo Goretzka: Furlani ci riprova per il bomber da 30 milioni sfumato a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, non solo Goretzka: Furlani ci riprova per il bomber da 30 milioni sfumato a gennaio

Jean-Philippe Mateta, attaccante Crystal Palace, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese del Crystal Palace, potrebbe arrivare al Milan nel prossimo calciomercato estivo. Con 6 mesi di ritardo rispetto alla trattativa saltata 'last minute' nell'ultima sessione invernale. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Ricordate la trattativa che il Milan intavolò con il Crystal Palace, sul finire dell'ultimo calciomercato invernale, per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997? L'amministratore delegato Giorgio Furlani, con l'intermediazione dell'agente Paolo Busardò, aveva praticamente concluso l'acquisizione del poderoso (192 centimetri) bomber delle 'Eagles' (14 gol e 3 assist in 47 partite finora in stagione). Poi, però, saltò tutto per via delle visite mediche.

Mateta passò le prime, quelle canoniche, ma non le seconde, quelle specialistiche chieste ed ottenute dal Milan per un problema al ginocchio che il centravanti si trascinava dal precedente mese di novembre. Sfumò, così, un'operazione da 30 milioni di euro più bonus. Ora quella problematica sembra essere rientrata e Furlani - senza il supporto del suo direttore sportivo, Igli Tare -, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha deciso di tornare alla carica per Mateta.

LEGGI ANCHE

Milan, dopo Goretzka anche Mateta? Il punto

—  

Il giocatore, in una recente intervista, ha dichiarato come gli abbia fatto "male psicologicamente" non trasferirsi in rossonero tra fine gennaio e inizio febbraio. Difficilmente, però, queste parole avranno un peso nei negoziati previsti per la finestra estiva di calciomercato.

Il bomber, infatti, ha ritrovato costanza di rendimento e minuti in campo con la formazione di Oliver Glasner ed è tornato appetibile sul mercato. Il Milan, visto il contratto di Mateta in scadenza il 30 giugno 2027, vuole provare a prenderlo spendendo meno della cifra pattuita soltanto qualche mese fa. La trattativa sembra essere in fase piuttosto avanzata, come quella per Leon Goretzka. Il quale dovrebbe arrivare comunque a parametro zero in rossonero, che arrivi o meno la qualificazione in Champions League.

Leggi anche
Milan-Goretzka, accordo totale: cifre, dettagli e perché prescinde dalla Champions
Calciomercato, Kessié può tornare in Italia: una big di Serie A prepara l’assalto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA