Milan, dopo Goretzka anche Mateta? Il punto—
Il giocatore, in una recente intervista, ha dichiarato come gli abbia fatto "male psicologicamente" non trasferirsi in rossonero tra fine gennaio e inizio febbraio. Difficilmente, però, queste parole avranno un peso nei negoziati previsti per la finestra estiva di calciomercato.
Il bomber, infatti, ha ritrovato costanza di rendimento e minuti in campo con la formazione di Oliver Glasner ed è tornato appetibile sul mercato. Il Milan, visto il contratto di Mateta in scadenza il 30 giugno 2027, vuole provare a prenderlo spendendo meno della cifra pattuita soltanto qualche mese fa. La trattativa sembra essere in fase piuttosto avanzata, come quella per Leon Goretzka. Il quale dovrebbe arrivare comunque a parametro zero in rossonero, che arrivi o meno la qualificazione in Champions League.
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