Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', la Roma avrebbe messo gli occhi sull'ex Milan Franck Kessié in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Il club giallorosso è alla ricerca di un centrocampista forte fisicamente e in grado di garantire intensità alla mediana di Gasperini. Il contratto dell'ivoriano con l'Al-Ahli andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e l'occasione a parametro zero tenta la squadra della capitale. Il nodo resta legato allo stipendio: in Arabia, Kessié percepisce 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra considerata fuori dai parametri dei Friedkin. Un fattore che potrebbe giocare a favore dei capitolini, tuttavia, potrebbe essere la presenza in panchina di Gian Piero Gasperini, che ha già avuto a che fare con il giocatore all'Atalanta, nella stagione 2016/2017.