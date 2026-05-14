I numeri in Arabia—
Dopo una stagione poco fortunata al Barcellona, nel 2023 Kessié si è trasferito in Saudi Pro League, sponda Al-Ahli per 12 milioni di euro. Nelle 3 stagioni giocate in Arabia, i numeri parlano di 26 reti e 13 assist in 118 apparizioni, per una media di un contributo al gol ogni 3 partite. La scelta di tornare in Serie A potrebbe essere legata alla volontà di misurarsi di nuovo con un calcio di alto livello, dopo un'esperienza che gli ha garantito uno stipendio faraonico, ma che lo ha anche tolto dai radar del calcio europeo. Vedremo, nelle prossime settimane, se la Roma tenterà l'affondo per l'ex centrocampista del Milan.
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