PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Kessié può tornare in Italia: una big di Serie A prepara l’assalto all’ex Milan

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Kessié può tornare in Italia: una big di Serie A prepara l’assalto all’ex Milan

Franck Kessié, ex Milan
Calciomercato, Franck Kessié potrebbe tornare in Serie A: una squadra italiana vuole provare ad ingaggiare l'ex centrocampista del Milan. Ecco di chi si tratta
Redazione PM

Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', la Roma avrebbe messo gli occhi sull'ex Milan Franck Kessié in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Il club giallorosso è alla ricerca di un centrocampista forte fisicamente e in grado di garantire intensità alla mediana di Gasperini. Il contratto dell'ivoriano con l'Al-Ahli andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e l'occasione a parametro zero tenta la squadra della capitale. Il nodo resta legato allo stipendio: in Arabia, Kessié percepisce 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra considerata fuori dai parametri dei Friedkin. Un fattore che potrebbe giocare a favore dei capitolini, tuttavia, potrebbe essere la presenza in panchina di Gian Piero Gasperini, che ha già avuto a che fare con il giocatore all'Atalanta, nella stagione 2016/2017.

La storia di Kessié al Milan

—  

Kessié è Arrivato al Milan nell'estate del 2017 in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Durante le sue 5 stagioni in rossonero, l'ivoriano ha collezionato 223 presenze, condite da 37 gol e 16 assist, per un totale di 18.398 minuti in campo. L'annata 2020-21 resta la migliori a livello realizzativo: 14 reti e 6 assist in 47 partite tra tutte le competizioni. Prima dell'addio a parametro zero nel 2022 direzione Barcellona, il centrocampista classe 1996 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato al 19° tricolore, timbrando il cartellino anche nella sua ultima apparizione: la sfida scudetto del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo.

LEGGI ANCHE

I numeri in Arabia

—  

Dopo una stagione poco fortunata al Barcellona, nel 2023 Kessié si è trasferito in Saudi Pro League, sponda Al-Ahli per 12 milioni di euro. Nelle 3 stagioni giocate in Arabia, i numeri parlano di 26 reti e 13 assist in 118 apparizioni, per una media di un contributo al gol ogni 3 partite. La scelta di tornare in Serie A potrebbe essere legata alla volontà di misurarsi di nuovo con un calcio di alto livello, dopo un'esperienza che gli ha garantito uno stipendio faraonico, ma che lo ha anche tolto dai radar del calcio europeo. Vedremo, nelle prossime settimane, se la Roma tenterà l'affondo per l'ex centrocampista del Milan.

Leggi anche
Derby di Milano per il dopo-Maignan: spunta il nuovo fenomeno tedesco da 20 milioni
Nuovo Direttore Sportivo del Milan, Gazzetta è sicura: “Furlani sceglie D’Amico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA