Milan e Inter: strategie diverse, stesso obiettivo — Il Milan, sempre attento sul mercato ai giovani di potenziale, che possono valorizzarsi in maglia rossonera, ha già effettuato i primi sondaggi esplorativi. La dirigenza rossonera vedrebbe in Backhaus un profilo ideale per affiancare o alternare a Mike Maignan, garantendosi una sicurezza per il futuro, vista anche l'età non più verde del francese.

Sull'altra sponda del Naviglio, però, anche l'Inter sta monitorando la situazione con estrema attenzione. Il Presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono alla ricerca di un profilo che possa raccogliere l'eredità di Yann Sommer, in scadenza di contratto. Il nome del tedesco è finito in cima alla lista degli osservatori interisti per reattività e capacità di impostazione dal basso. In nerazzurro, si giocherebbe il posto con Josep Martínez.

La minaccia arriva dalla Premier League ma non soltanto — Se il derby di Milano sul calciomercato accende l'interesse in Italia, è dall'Inghilterra e dalla Germania, che, nel frattempo, arrivano i segnali più preoccupanti per i club meneghini. Brighton e Newcastle hanno mostrato infatti un forte interesse per Backhaus.

Il Brighton, noto per la sua capacità di scovare talenti prima della concorrenza, vede in lui il portiere perfetto per il sistema di gioco moderno utilizzato dal suo tecnico, Fabian Hürzeler, anch'egli tedesco.

Il Newcastle, forte di una disponibilità economica nettamente superiore (è proprietà araba), potrebbe tentare l'affondo già nelle prime settimane della sessione estiva. Nonostante abbia in organico già Nick Pope e Aaron Ramsdale.

Nelle ultime settimane, comunque, su Backhaus si è aggiunta anche la concorrenza interna di Friburgo (se partisse Noah Atubolu), Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Il profilo: chi è Mio Backhaus e quanto costa? — Insomma, se vorranno Backhaus, Milan e Inter dovranno concretamente scendere in campo. Subito, prima che il prezzo si alzi ulteriormente. Ma quanto può valere, oggi, il giovane portiere degli anseatici? Protagonista di un'ascesa costante, Backhaus è blindato dal Werder Brema con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2028. Forte di questa scadenza contrattuale in là negli anni, la società tedesca gioca al rialzo. Le stime attuali parlano di una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Perché piace tanto? — Sono tre, a ben vedere, i fattori che hanno spinto l'area scout di Milan e Inter a valutare un investimento per Mio Backhaus e ve li elenchiamo qui di seguito.

Modernità: il ragazzo ha un'ottima struttura fisica combinata con una tecnica eccellente nell'uso dei piedi;

Affidabilità: nonostante la giovane età, ha mostrato una personalità da veterano nelle uscite. Inoltre è leader della difesa;

Investimento: a 22 anni compiuti da pochissimo, lo scorso 16 aprile, rappresenta un asset che può solo rivalutarsi nel tempo. E, in caso di futura cessione, garantire una netta plusvalenza a club - come Milan e Inter - gestiti da fondi e che anche su questo fondano le proprie fortune finanziarie.

E se voi foste nel Milan, puntereste su Backhaus come potenziale sostituto/erede di Maignan, oppure andreste su altri portieri, altrettanto giovani, magari, ma italiani o provenienti dal nostro campionato?