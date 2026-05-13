Pavlovic verso la cessione in Premier senza Champions: Milan, non ripetere lo stesso errore dello scorso anno
Il precedente: i sacrifici di Reijnders e Theo Hernandez—
Dopo l'ottavo posto della passata stagione, il Milan ha dovuto vendere due pezzi pregiati come Tijjani Reijnders e Theo Hernandez entro il 30 giugno 2025 per ripianare il bilancio. Il centrocampista olandese si è trasferito al Manchester City per 55 milioni di euro, mentre il terzino francese è passato l'Al-Hilal per 25 milioni. Senza i ricavi della Champions League, la società si troverebbe nuovamente nella posizione di dover sacrificare un top per riequilibrare i conti.
Calciomercato Milan, Chelsea e Manchester United su Pavlovic—
Il principale indiziato per una possibile cessione nella prossima finestra estiva di calciomercato è Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, classe 2001, è reduce da una stagione di alto livello con 3039 minuti giocati in 32 presenze i. Il passaggio alla difesa a tre ha esaltato le sue doti da braccetto sinistro, permettendogli di realizzare 5 gol grazie a una maggiore propensione offensiva. Recentemente è anche diventato papà del piccolo Tadja. Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea e il Manchester United avrebbero messo gli occhi sul centrale in vista della prossima estate. I club inglesi sarebbero disposti a spingersi fino a 50 milioni di euro per convincere il Milan. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, ma non è escluso che, in caso di qualificazione in Champions, il club decida di blindarlo con un nuovo accordo fino al 2031.
Il futuro del serbo dipende quindi dai prossimi 180 minuti. Una vittoria contro il Genoa permetterebbe al Milan di resistere alle offensive della Premier League. In caso contrario, la cessione di Pavlovic diventerebbe lo strumento per compensare il mancato accesso ai premi UEFA, proprio come era successo dodici mesi fa con le partenze di Reijnders e Theo Hernandez.
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