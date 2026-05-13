Dopo l'ottavo posto della passata stagione, il Milan ha dovuto vendere due pezzi pregiati come Tijjani Reijnders e Theo Hernandez entro il 30 giugno 2025 per ripianare il bilancio. Il centrocampista olandese si è trasferito al Manchester City per 55 milioni di euro , mentre il terzino francese è passato l' Al-Hilal per 25 milioni. Senza i ricavi della Champions League, la società si troverebbe nuovamente nella posizione di dover sacrificare un top per riequilibrare i conti.

Calciomercato Milan, Chelsea e Manchester United su Pavlovic

Il principale indiziato per una possibile cessione nella prossima finestra estiva di calciomercato è Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, classe 2001, è reduce da una stagione di alto livello con 3039 minuti giocati in 32 presenze i. Il passaggio alla difesa a tre ha esaltato le sue doti da braccetto sinistro, permettendogli di realizzare 5 gol grazie a una maggiore propensione offensiva. Recentemente è anche diventato papà del piccolo Tadja. Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea e il Manchester United avrebbero messo gli occhi sul centrale in vista della prossima estate. I club inglesi sarebbero disposti a spingersi fino a 50 milioni di euro per convincere il Milan. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, ma non è escluso che, in caso di qualificazione in Champions, il club decida di blindarlo con un nuovo accordo fino al 2031.