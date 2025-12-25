Il Milan in estate ha deciso di cambiare molto, cedendo anche prezzi pregiati della rosa. Tra questi il terzino sinistro Theo Hernandez. Il francese, che era in scadenza di contratto a giugno 2026, è stato venduto all'Al-Hilal di Simone Inzaghi dopo una lunga trattativa, specialmente lato giocatore. Una cessione ancora 'fresca'. Il suo ruolo al Milan è stato preso di fatto dal giovane Bartesaghi, in crescita costante. "Volevo andare via? Mai. La mia priorità era restare", queste le parole del terzino francese nella sua recente intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice “se resti qui ti mettiamo fuori rosa” io che cosa posso fare? Cerco altro". La posizione del club? Qui la ricostruzione de la rosea.