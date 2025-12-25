Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord 2025, l’addio di Theo Hernandez al Milan: “Volevo restare. Quando un dirigente …”

ULTIME MILAN NEWS

2025, l’addio di Theo Hernandez al Milan: “Volevo restare. Quando un dirigente …”

2025, l'addio di Theo Hernandez al Milan: 'Volevo restare. Quando un dirigente ...'
Il Milan durante l'estate 2025 ha ceduto anche Theo Hernandez, passato all'Al-Hilal. Il terzino francese ha detto la sua di recente. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan in estate ha deciso di cambiare molto, cedendo anche prezzi pregiati della rosa. Tra questi il terzino sinistro Theo Hernandez. Il francese, che era in scadenza di contratto a giugno 2026, è stato venduto all'Al-Hilal di Simone Inzaghi dopo una lunga trattativa, specialmente lato giocatore. Una cessione ancora 'fresca'. Il suo ruolo al Milan è stato preso di fatto dal giovane Bartesaghi, in crescita costante. "Volevo andare via? Mai. La mia priorità era restare", queste le parole del terzino francese nella sua recente intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice “se resti qui ti mettiamo fuori rosa” io che cosa posso fare? Cerco altro". La posizione del club? Qui la ricostruzione de la rosea.

Leggi anche
TOP Video 2025 – Milan, Tonali: “Tornare a Milanello sarà …”
TOP Video 2025 – Thiaw: “Ho deciso io di andare via dal Milan perché …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA