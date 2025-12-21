Pianeta Milan
L'ex terzino rossonero Theo Hernandez ha parlato ieri anche del suo addio al Diavolo. Parole arrivate a Casa Milan. Nessun pentimento. La ricostruzione de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Uno dei temi caldi di ieri e degli ultimi giorni in casa Milan è stata l'intervista di Theo Hernandez a 'La Gazzetta dello Sport' (qui tutte le sue parole). Come scrive la rosea, parole che sarebbero state lette in via Aldo Rossi, ma nessuno avrebbe voluto replicare. Questo per due motivi: la dirigenza sarebbe concentrata su mercato e sul supportare Allegri e la squadra. Come scrive il quotidiano, il capitolo Theo Hernandez sarebbe considerato chiuso in casa Milan, senza pentimenti.

Come ricorda la rosea, il Milan ha dato anche la fascia da capitano a Theo Hernandez che non avrebbe avuto i giusti atteggiamenti: il caso del cooling break alla terza giornata contro la Lazio, non sarebbe piaciuto, così come il caos sui rigori contro la Fiorentina. Come scrive il quotidiano Theo Hernandez avrebbe iniziato la stagione a corto di preparazione atletica, errori difensivi e il rosso contro il Feyenoord in Champions League. 'La Gazzetta dello Sport' scrive: "Il Milan è convinto di averlo protetto anche quando circolavano voci sulle sue abitudini non da top player fuori dal campo". 

Capitolo rinnovo mancato, secondo il Milan, si legge, la sua prima richiesta sarebbe stata superiore agli otto milioni netti più bonus a stagione, ben oltre il tetto salariale fissato per Leao. Il rendimento non al massimo avrebbe fatto abbassare le richieste di Theo, ma a quel punto il Milan avrebbe avuto dubbi tecnici, comportamentali ed economici. 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea di come il francese sia passato all'Al-Hilal senza grandi tentennamenti, non dimostrando la ferrea volontà di restare al Milan. Il quotidiano ricapitola il mix di motivazioni che avrebbero spinto il Milan a cedere Theo Hernandez: il rosso contro il Feyenoord, rendimento nel 2024-25 al di sotto delle scorse stagione, atteggiamenti in allenamento non da leader, richieste eccessive per il rinnovo del contratto e abitudini mondane non consone alla vita di un atleta.

