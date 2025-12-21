LEGGI ANCHE: Talenti cercasi: il Milan punta il colpo a centrocampo. Ecco le ultime di calciomercato>>>
Capitolo rinnovo mancato, secondo il Milan, si legge, la sua prima richiesta sarebbe stata superiore agli otto milioni netti più bonus a stagione, ben oltre il tetto salariale fissato per Leao. Il rendimento non al massimo avrebbe fatto abbassare le richieste di Theo, ma a quel punto il Milan avrebbe avuto dubbi tecnici, comportamentali ed economici. 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea di come il francese sia passato all'Al-Hilal senza grandi tentennamenti, non dimostrando la ferrea volontà di restare al Milan. Il quotidiano ricapitola il mix di motivazioni che avrebbero spinto il Milan a cedere Theo Hernandez: il rosso contro il Feyenoord, rendimento nel 2024-25 al di sotto delle scorse stagione, atteggiamenti in allenamento non da leader, richieste eccessive per il rinnovo del contratto e abitudini mondane non consone alla vita di un atleta.
