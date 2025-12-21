Uno dei temi caldi di ieri e degli ultimi giorni in casa Milan è stata l'intervista di Theo Hernandez a 'La Gazzetta dello Sport' (qui tutte le sue parole). Come scrive la rosea, parole che sarebbero state lette in via Aldo Rossi, ma nessuno avrebbe voluto replicare. Questo per due motivi: la dirigenza sarebbe concentrata su mercato e sul supportare Allegri e la squadra. Come scrive il quotidiano, il capitolo Theo Hernandez sarebbe considerato chiuso in casa Milan, senza pentimenti.