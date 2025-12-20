Nella giornata di ieri, il Milan ha fatto rientro a Milano dopo Riad: il programma in vista della partita contro l'Hellas Verona...

Nella giornata di ieri, ilMilan ha fatto rientro a Milano dopo la trasferta di Riad a causa della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, persa per 2-0. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra: il ritrovo è programmato per lunedì pomeriggio per preparare la sfida di campionato contro l'Hellas Verona, in programma il 28 dicembre allo stadio di San Siro.