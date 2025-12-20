Infine, bisogna tenere sotto controllo la situazione legata a Matteo Gabbia, che ha disertato la trasferta in Arabia a causa di un problema al ginocchio.
Nella giornata di ieri, ilMilan ha fatto rientro a Milano dopo la trasferta di Riad a causa della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, persa per 2-0. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra: il ritrovo è programmato per lunedì pomeriggio per preparare la sfida di campionato contro l'Hellas Verona, in programma il 28 dicembre allo stadio di San Siro.
Contro i giallo-blu non presenzierà al 100% il messicano Santiago Gimenez, operato pochi giorni fa per risolvere il problema alla caviglia che lo affliggeva. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport,Massimiliano Allegri punta a riavere in squadra il portoghese Rafael Leao, che sta recuperando e contro il Napoli non è stato inserito in campo proprio per non rischiare.
Infine, bisogna tenere sotto controllo la situazione legata a Matteo Gabbia, che ha disertato la trasferta in Arabia a causa di un problema al ginocchio.
