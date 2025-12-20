Theo Hernandez, per ben sei anni, è stato una vera e propria colonna portante, ed importante, del Milan. Dopo la sua cessione all'Al-Hilal, avvenuta in estate, l'ex terzino rossonero non ha più rilasciato dichiarazioni. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, Theo Hernandez ha voluto togliersi dei piccoli sassolini dalle scarpe, tornando a parlare della sua cessione e lanciando delle vere e proprie stoccate alla dirigenza, ma non solo. Il terzino francese ha raccontato di aver incontrato il Milan in occasione della sfida a Riad contro il Napoli in Supercoppa, ma di non aver visto tutta la dirigenza al completo. Ecco, di seguito, le sue parole: