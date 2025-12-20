Manca ormai davvero poco per la prossima sessione di calciomercato. Il Milan, come sappiamo, anche se con un budget 'tirato', proverà a piazzare dei colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le priorità, secondo la dirigenza rossonera, al momento sono legate alla difesa e all'attacco: Tare vorrebbe portare a Milano un centrale e una punta vera, alla Olivier Giroud. Ma potrebbe arrivare anche un altro innesto.