Ardon Jashari , centrocampista arrivato al Milan in estate dal Club Brugge , è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', affrontando diverse tematiche. Il centrocampista del Milan , dopo aver parlato dell'infortunio subito in rossonero ad inizio campionato, si è spostato a parlare di Luka Modric, arrivato al Milan a parametro zero dal Real Madrid. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Giocare con lui è incredibile per tutti, non solo per me. Io occupo la sua stessa posizione e posso imparare molto: ha caratteristiche tecniche eccezionali, ma anche una personalità super che mostra anche nel modo in cui si approccia con i ragazzi. Alla sua età chi ricopre il suo ruolo di solito si è già ritirato, mentre lui lavora tutti i giorni con impegno, ambizioni, motivazioni e disciplina. Ha una mentalità vincente incredibile".