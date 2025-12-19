Ardon Jashari , centrocampista arrivato al Milan in estate dal Club Brugge , è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di ieri. Il giovane rossonero, dopo aver parlato dei problemi legati al suo infortunio al perone, subito durante uno scontro di gioco in allenamento con Santiago Gimenez prima di Milan-Lecce, si è spostato a parlare di Adrien Rabiot, collega di reparto e uno degli ultimi colpi del calciomercato estivo rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

"Rabiot fin dal primo giorno ha avuto un grande impatto con la squadra ed è importante per il Milan. Per come “legge” la partita e per come gioca a calcio. Non puoi imitarlo perché ognuno ha le proprie qualità e caratteristiche fisiche, ma da campioni come lui e Modric puoi comunque prendere qualcosa e diventare più completo".