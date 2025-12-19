Milan, Mussa sicuro: 'Fullkrug non giocherebbe mai con i titolari'

In occasione dell'imminente arrivo del prossimo calciomercato di gennaio, l'allenatore Giovanni Mussa ha commentato i principali temi di mercato del calcio italiano. Non poteva mancare un pensiero sul prossimo, a meno di colpi di scena, acquisto del Milan nel reparto offensivo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in uscita dal West Ham pronto a vestire la maglia rossonera dal prossimo mese di gennaio. Di seguito vengono riportate le parole di Mussa su Fullkrug, rilasciate ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.
Fullkrug potrebbe essere il centravanti giusto per il Milan? "Il Milan è una squadra speculativa e continuerà ad ottenere più punti con le squadre forti che con le deboli proprio per un motivo tattico. Di certo a livello di caratteristiche un ariete manca, anche se questo è un giocatore con i titolari non giocherebbe mai. Inoltre nelle ultime due stagioni ha saltato qualcosa come quaranta partite. È vero che parliamo di un'alternativa, ma poi quando serve deve essere integro".
