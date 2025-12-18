Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan sarebbe convinto di chiudere l'operazione di calciomercato per Fullkrug molto presto. Le previsioni più ottimistiche lo vorrebbero a Milano poco dopo Natale. Secondo la rosea con il West Ham si starebbe discutendo di un prestito poco oneroso di sei mesi. Gli inglesi vorrebbero l'obbligo di riscatto o un riscatto condizionato al raggiungimento di un obiettivo. Il Milan sarebbe convinto di arrivare a dama con un diritto di riscatto da circa 13 e i 15 milioni. Fullkrug starebbe spingendo per vestire la maglia del Milan il prima possibile.