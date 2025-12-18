Con l'arrivo di Fullkrugsi chiuderebbe il calciomercato in avanti? Mai dire mai secondo la rosea, visto che a gennaio ci potrebbero sempre essere occasioni importanti.
CALCIOMERCATO MILAN
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan sarebbe convinto di chiudere l'operazione di calciomercato per Fullkrug molto presto. Le previsioni più ottimistiche lo vorrebbero a Milano poco dopo Natale. Secondo la rosea con il West Ham si starebbe discutendo di un prestito poco oneroso di sei mesi. Gli inglesi vorrebbero l'obbligo di riscatto o un riscatto condizionato al raggiungimento di un obiettivo. Il Milan sarebbe convinto di arrivare a dama con un diritto di riscatto da circa 13 e i 15 milioni. Fullkrug starebbe spingendo per vestire la maglia del Milan il prima possibile.
Secondo la rosea, in rossonero dovrebbe guadagnare poco più di un milione netto per la durata del prestito. Il tesseramento sarebbe comunque possibile solo dal 2 gennaio. Il tutto, naturalmente, con il permesso del West Ham. L’attaccante potrebbe così svolgere le visite mediche e iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni prima ancora di poter scendere in campo. Per questioni burocratiche, sarebbe comunque impossibile vederlo in campo il 2 gennaio contro il Cagliari.
Con l'arrivo di Fullkrugsi chiuderebbe il calciomercato in avanti? Mai dire mai secondo la rosea, visto che a gennaio ci potrebbero sempre essere occasioni importanti.
