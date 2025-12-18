Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Fullkrug al Milan: ci siamo! Ecco quando può arrivare. Calciomercato chiuso in attacco?

CALCIOMERCATO MILAN

Fullkrug al Milan: ci siamo! Ecco quando può arrivare. Calciomercato chiuso in attacco?

Fullkrug al Milan: ci siamo! Ecco quando può arrivare. Calciomercato chiuso in attacco?
Calciomercato Milan, Fullkrug potrebbe arrivare a Milano poco dopo Natale. Ecco tutti i dettagli dell'operazione con il West Ham. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan sarebbe convinto di chiudere l'operazione di calciomercato per Fullkrug molto presto. Le previsioni più ottimistiche lo vorrebbero a Milano poco dopo Natale. Secondo la rosea con il West Ham si starebbe discutendo di un prestito poco oneroso di sei mesi. Gli inglesi vorrebbero l'obbligo di riscatto o un riscatto condizionato al raggiungimento di un obiettivo. Il Milan sarebbe convinto di arrivare a dama con un diritto di riscatto da circa 13 e i 15 milioni. Fullkrug starebbe spingendo per vestire la maglia del Milan il prima possibile.

Calciomercato Milan, Fullkrug in arrivo

—  

Secondo la rosea, in rossonero dovrebbe guadagnare poco più di un milione netto per la durata del prestito. Il tesseramento sarebbe comunque possibile solo dal 2 gennaio. Il tutto, naturalmente, con il permesso del West Ham. L’attaccante potrebbe così svolgere le visite mediche e iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni prima ancora di poter scendere in campo. Per questioni burocratiche, sarebbe comunque impossibile vederlo in campo il 2 gennaio contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri sorride: contro il Napoli il Milan ritrova Fofana. Un 'lusso' importante>>>

Con l'arrivo di Fullkrugsi chiuderebbe il calciomercato in avanti? Mai dire mai secondo la rosea, visto che a gennaio ci potrebbero sempre essere occasioni importanti.

Leggi anche
Calciomercato, non solo Fullkrug: il Milan ci prova per Gila. Incontro con l’agente
“Offerta importante per Paolo Maldini”. Ecco la rivelazione sulla leggenda del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA