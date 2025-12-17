Calciomercato Milan, Fullkrug vicino: ecco cosa manca per l'accordo totale

Importanti novità per il calciomercato del Milan rivelate da Moretto: Fullkrug si avvicina ma manca un accordo su un dettaglio col West Ham. Ecco di cosa si tratta
Milan, siamo ai dettagli per Niclas Fullkrug dal West Ham. Come noto, il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di una punta di peso da diverse settimane e sembra, finalmente, aver trovato l'attaccante giusto da regalare a Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore, la trattativa per la punta tedesca ha subito una brusca accelerata, probabilmente dovuta all'annuncio dell'operazione alla caviglia a cui si sottoporrà l'attaccante del Milan Santiago Gimenez nei prossimi giorni.
Calciomercato Milan, trattativa avanzata per Fullkrug: manca accordo sulla formula del prestito
Ulteriori novità sono arrivate dall'esperto di mercato Matteo Moretto nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Ecco le sue parole sulla trattativa ai dettagli per Niclas Fullkrug. "Le sensazioni che ci arrivavano relativamente alle condizioni di Santi Gimenez erano negative a livello fisico e non è un caso che poi Santi Gimenez si opererà alla caviglia per superare questo dolore che lo sta fermando ai box. Per questo, il Milan ha deciso di fare andare 'all-in' su Fullkrug. Questa è un'operazione che a livello tecnico può servire al Milan perché serve un attaccante con queste caratteristiche, ma chiaramente a livello economico è un'operazione semplice. Il Milan la vorrebbe completarla in prestito secco, da qui fino alla fine della stagione. Il West Ham chiede l'inserimento di un riscatto. Molto probabilmente le parti si troveranno a metà strada con un diritto di riscatto presente all'interno dell'accordo".