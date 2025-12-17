Calciomercato Milan, Fullkrug vicino: ecco cosa manca per l'accordo totale

Ulteriori novità sono arrivate dall'esperto di mercato Matteo Moretto nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Ecco le sue parole sulla trattativa ai dettagli per Niclas Fullkrug. "Le sensazioni che ci arrivavano relativamente alle condizioni di Santi Gimenez erano negative a livello fisico e non è un caso che poi Santi Gimenez si opererà alla caviglia per superare questo dolore che lo sta fermando ai box. Per questo, il Milan ha deciso di fare andare 'all-in' su Fullkrug. Questa è un'operazione che a livello tecnico può servire al Milan perché serve un attaccante con queste caratteristiche, ma chiaramente a livello economico è un'operazione semplice. Il Milan la vorrebbe completarla in prestito secco, da qui fino alla fine della stagione. Il West Ham chiede l'inserimento di un riscatto. Molto probabilmente le parti si troveranno a metà strada con un diritto di riscatto presente all'interno dell'accordo".