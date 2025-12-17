Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Accomando: “Milan-Füllkrug in dirittura d’arrivo”. C’è già la data dell’esordio in rossonero!

CALCIOMERCATO MILAN

Accomando: “Milan-Füllkrug in dirittura d’arrivo”. C’è già la data dell’esordio in rossonero!

Accomando: 'Milan-Füllkrug in dirittura d'arrivo'. C'è già la data dell'esordio in rossonero!
Il giornalista sportivo Orazio Accomando fornisce, per 'SportMediaset', gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare il centravanti tedesco Niclas Füllkrug dal West Ham al Milan nella finestra invernale di calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Con Santiago Giménez che ha deciso di operarsi alla caviglia destra e che, pertanto, starà fuori per un paio di mesi circa, il Milan - seppur con budget limitato - ha accelerato, in sede di calciomercato, la ricerca di un attaccante da regalare al tecnico Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Milan, è quasi fatta per Füllkrug

—  

Lo ha trovato in Niclas Füllkrug, classe 1993, tedesco ex Hannover, Norimberga, Werder Brema e Borussia Dortmund, in uscita dagli inglesi del West Ham dopo 18 mesi negativi trascorsi in Inghilterra, con appena 3 gol e 2 assist al suo attivo in 29 presenze. Nel mezzo, però, tre infortuni seri a limitarne il rendimento con la maglia degli 'Hammers'.

LEGGI ANCHE

Qualche ora fa, dalla Germania, si era sparsa la voce di un'offerta ufficiale del Milan al West Ham per Füllkrug e si attendevano sviluppi sulla questione. Li ha forniti, con un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'X', il giornalista sportivo esperto di calciomercato, Orazio Accomando, per la redazione di 'SportMediaset'.

"Milan, trattativa in dirittura d’arrivo per Füllkrug. Prestito con diritto di riscatto dal West Nam, che chiedeva l’obbligo. Ultimi dettagli da perfezionare su cifra del riscatto". Sul sito web di 'SM', poi, si può anche leggere come i rossoneri intendano chiudere subito l'acquisto dell'attaccante tedesco di modo da tesserarlo in tempo per la riapertura del mercato e metterlo quindi a disposizione di Allegri per Cagliari-Milan di venerdì 2 gennaio 2026, ore 20:45.

LEGGI ANCHE: Milan, offerta ufficiale per Füllkrug. Ma in Germania dicono: "Ecco cosa chiede il West Ham" >>>

La formula di acquisizione di Füllkrug, il prestito con diritto di riscatto, consentirà, secondo 'SportMediaset', al Milan di valutare il giocatore in questi mesi e poi decidere se confermarlo o meno nella stagione 2026-2027. La sua conferma potrebbe dipendere anche dall'eventuale arrivo in rossonero di Dušan Vlahović, vero obiettivo di Allegri per la prossima sessione estiva.

Leggi anche
Milan, Gimenez: scelta presa. Leao giocherà? Maignan e il futuro. Fullkrug, offerta pronta, ma...
Milan-Vlahovic a giugno è possibile? Sì! L’esperto di mercato conferma tutto. Le sue parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA