Qualche ora fa, dalla Germania, si era sparsa la voce di un'offerta ufficiale del Milan al West Ham per Füllkrug e si attendevano sviluppi sulla questione. Li ha forniti, con un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'X', il giornalista sportivo esperto di calciomercato, Orazio Accomando, per la redazione di 'SportMediaset'.
"Milan, trattativa in dirittura d’arrivo per Füllkrug. Prestito con diritto di riscatto dal West Nam, che chiedeva l’obbligo. Ultimi dettagli da perfezionare su cifra del riscatto". Sul sito web di 'SM', poi, si può anche leggere come i rossoneri intendano chiudere subito l'acquisto dell'attaccante tedesco di modo da tesserarlo in tempo per la riapertura del mercato e metterlo quindi a disposizione di Allegri per Cagliari-Milan di venerdì 2 gennaio 2026, ore 20:45.
La formula di acquisizione di Füllkrug, il prestito con diritto di riscatto, consentirà, secondo 'SportMediaset', al Milan di valutare il giocatore in questi mesi e poi decidere se confermarlo o meno nella stagione 2026-2027. La sua conferma potrebbe dipendere anche dall'eventuale arrivo in rossonero di Dušan Vlahović, vero obiettivo di Allegri per la prossima sessione estiva.
