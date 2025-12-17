Pianeta Milan
Milan, Füllkrug è molto vicino: ecco perché i rossoneri hanno puntato sul tedesco

Niclas Füllkrug, classe 1993, esperto attaccante tedesco del West Ham, dovrebbe arrivare al Milan nella sessione invernale di calciomercato. Le motivazioni per cui il Diavolo ha puntato sull'ex Borussia Dortmund per gennaio sono molto semplici
Daniele Triolo 

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Niclas Füllkrug è davvero vicino ad indossare la maglia del Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Per il centravanti tedesco, classe 1993, in uscita dal West Ham, sono arrivati interessamenti da club di Premier League e Bundesliga: il richiamo, però, della Serie A e del blasone di un club come il Milan non potevano passare inosservati.

Nelle fila della squadra di Massimiliano Allegri, tra l'altro, Füllkrug rappresenterebbe un unicum come tipologia di attaccante: alto, forte fisicamente, bomber da area di rigore capace di giocare spalle alla porta. Allegri, che chiedeva dalla scorsa estate un centravanti alla Olivier Giroud, si farà andare bene l'ex Werder Brema e Borussia Dortmund. Che non è certo il 'numero 9' dei sogni dei tifosi e che, oltretutto, da quando indossa la maglia degli 'Hammers' ha incontrato solo difficoltà.

Ha segnato soltanto 3 gol e 2 assist in 29 partite in 18 mesi (ultimo gol il 5 aprile 2025 contro il Bournemouth) e collezionato, nel frattempo, tre infortuni seri. In questa stagione non ha ancora segnato: l'ultima partita giocata risale al 30 novembre, contro il Liverpool, dove ha giocato gli ultimi 12'. L'ultima da titolare, invece, il 4 ottobre, con i 61' disputati contro l'Arsenal. Il Milan si augura che, come successo a tanti altri calciatori in difficoltà in Inghilterra in passato, Füllkrug ritrovi lo smalto dei giorni migliori in Italia.

Il 'CorSport' ha ribadito come, probabilmente, il Milan avrebbe sognato altri colpi. Ma, per caratteristiche tecniche è ciò che manca nella sua rosa e per parametri economici è ciò che il club può e vuole permettersi nella sessione invernale di mercato. Poi, in estate, si penserà ad altro.

