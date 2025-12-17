Ha segnato soltanto 3 gol e 2 assist in 29 partite in 18 mesi (ultimo gol il 5 aprile 2025 contro il Bournemouth ) e collezionato, nel frattempo, tre infortuni seri. In questa stagione non ha ancora segnato: l'ultima partita giocata risale al 30 novembre , contro il Liverpool , dove ha giocato gli ultimi 12' . L'ultima da titolare, invece, il 4 ottobre , con i 61' disputati contro l' Arsenal . Il Milan si augura che, come successo a tanti altri calciatori in difficoltà in Inghilterra in passato, Füllkrug ritrovi lo smalto dei giorni migliori in Italia .

Il 'CorSport' ha ribadito come, probabilmente, il Milan avrebbe sognato altri colpi. Ma, per caratteristiche tecniche è ciò che manca nella sua rosa e per parametri economici è ciò che il club può e vuole permettersi nella sessione invernale di mercato. Poi, in estate, si penserà ad altro.