Il Milan si trova a Riyadh (Arabia Saudita) dove domani sera, alle 20:00 ora italiana, affronterà il Napoli per la semifinale della Supercoppa Italiana ma, intanto, ai piani alti di Via Aldo Rossi - con un occhio al campo - pensano a come operare nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Il tecnico Massimiliano Allegri ha delle esigenze da soddisfare per mantenere questo livello di competitività fino al termine della stagione e ha avanzato le proprie richieste per gennaio ai suoi dirigenti.
Il Milan ha bisogno di un difensore centrale nel calciomercato invernale: il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha in mano - forse - la carta giusta per il club di Via Aldo Rossi. Sarà lui il rinforzo per Massimiliano Allegri? Le ultime news
