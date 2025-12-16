Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe salutare già a gennaio: le ultime

Christopher Nkunku non convince nessuno, da Massimiliano Allegri alla dirigenza, passando per il tifo rossonero. Il calciomercato di gennaio si avvicina, e le indiscrezioni di mercato aumentano. Come è noto, il Milan ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri la punta di peso che il tecnico rossonero chiede dall'estate scorsa, come ammesso a inizio estate anche dal direttore sportivo rossonero Igli Tare. La punta con caratteristiche 'alla Giroud' non è mai arrivato a Milanello, ma potrebbe finalmente sbarcare a gennaio. Il nome individuato dalla dirigenza rossonera sembra essere quello di Fullkrug del West Ham.