Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe salutare già a gennaio: le ultime

Christopher Nkunku non convince nessuno, da Massimiliano Allegri alla dirigenza, passando per il tifo rossonero. Il calciomercato di gennaio si avvicina, e le indiscrezioni di mercato aumentano. Come è noto, il Milan ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri la punta di peso che il tecnico rossonero chiede dall'estate scorsa, come ammesso a inizio estate anche dal direttore sportivo rossonero Igli Tare. La punta con caratteristiche 'alla Giroud' non è mai arrivato a Milanello, ma potrebbe finalmente sbarcare a gennaio. Il nome individuato dalla dirigenza rossonera sembra essere quello di Fullkrug del West Ham.
'Tuttosport' oggi in edicola parla di un giocatore del Milan che potrebbe già salutare nel prossimo calciomercato. Parliamo di Nkunku. Ecco le ultime sul suo futuro
Ma, come scrive 'Tuttosport' oggi in edicola, ci potrebbero essere novità sul futuro di Nkunku. Secondo il quotidiano torinese, anche l'attaccante arrivato la scorsa estate dal Chelsea potrebbe rientrare nel giro delle punte nel prossimo mercato di gennaio. Il suo agente Pini Zahavi potrebbe trovargli una nuova soluzione, specialmente nel mercato arabo, visto come l'unico possibile per le cifre relative al suo cartellino e al suo contratto.
