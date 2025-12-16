Pianeta Milan
Accordo Milan-Vlahovic per la stagione 2026-2027? Il ‘CorSport’ rivela la verità. E su Füllkrug …

'Rumors' su un pre-accordo tra Vlahovic e il Milan: cosa filtra dal club rossonero
Voci insistenti, nelle ultime ore, di un pre-accordo tra il Milan e Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, per il prossimo calciomercato estivo. Il club di Via Aldo Rossi fa filtrare questo
Il quotidiano catalano 'Sport' solitamente bene informato delle vicende di calciomercato in casa Barcellona, ha suggerito di depennare il nome di Dusan Vlahovic dalla lista di potenziali sostituti, a fine stagione, di Robert Lewandowski, che non rinnoverà il suo contratto con il Barcellona.

Calciomercato, Milan su Vlahovic per il 2026-2027?

I motivi, principalmente, sono due. Il primo è che l'entourage di Vlahovic avrebbe richieste troppo alte secondo i blaugrana. Non convinti del rapporto tra domanda economica e rendimento sul campo del giocatore. Il secondo è che ci sarebbe già una sorta di pre-accordo, verbale, tra l'attaccante serbo classe 2000, il cui contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026 e il Milan in vista della prossima stagione.

Vlahovic, secondo 'Sport', vedrebbe nel Milan la squadra perfetta per rilanciarsi dopo anni difficili alla Juventus. E si ricongiungerebbe volentieri con Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, con cui ha già lavorato sotto la Mole. Il bomber attualmente infortunato, così, rappresenterebbe - a parametro zero - il fiore all'occhiello della campagna acquisti milanista per l'annata 2026-2027.

E, nel frattempo, il Diavolo ovvierebbe alla necessità di un attaccante, nel calciomercato di gennaio, puntando sul prestito secco di Niclas Füllkrug dal West Ham. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha confermato l'idea Füllkrug nell'immediato ma, in merito al presunto pre-accordo tra Milan e Vlahovic di cui si parla in Spagna, ha frenato. Dal club di Via Aldo Rossi, infatti, filtrano smentite sullo scoop di 'Sport'.

