Calciomercato, Milan su Vlahovic per il 2026-2027?

I motivi, principalmente, sono due. Il primo è che l'entourage di Vlahovic avrebbe richieste troppo alte secondo i blaugrana. Non convinti del rapporto tra domanda economica e rendimento sul campo del giocatore. Il secondo è che ci sarebbe già una sorta di pre-accordo, verbale, tra l'attaccante serbo classe 2000, il cui contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026 e il Milan in vista della prossima stagione.