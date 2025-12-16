Vlahovic, secondo 'Sport', vedrebbe nel Milan la squadra perfetta per rilanciarsi dopo anni difficili alla Juventus. E si ricongiungerebbe volentieri con Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, con cui ha già lavorato sotto la Mole. Il bomber attualmente infortunato, così, rappresenterebbe - a parametro zero - il fiore all'occhiello della campagna acquisti milanista per l'annata 2026-2027.
E, nel frattempo, il Diavolo ovvierebbe alla necessità di un attaccante, nel calciomercato di gennaio, puntando sul prestito secco di Niclas Füllkrug dal West Ham. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha confermato l'idea Füllkrug nell'immediato ma, in merito al presunto pre-accordo tra Milan e Vlahovic di cui si parla in Spagna, ha frenato. Dal club di Via Aldo Rossi, infatti, filtrano smentite sullo scoop di 'Sport'.
