CALCIOMERCATO MILAN

Milan su Füllkrug, ma quanti dubbi sul tedesco. Ecco perché non è il preferito dei rossoneri

Milan, in auge la candidatura di Füllkrug. Ma i rossoneri non sono convinti: il motivo
Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993, potrebbe lasciare il West Ham per il Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato a condizioni favorevoli. Non si tratta, però, del profilo preferito dal Diavolo per l'attacco
Daniele Triolo Redattore 

Santiago Giménez potrebbe operarsi alla caviglia e, per questo motivo, fermarsi a lungo. Ma al di là della situazione del 'Bebote', il calciomercato di gennaio dovrà necessariamente portare in dote al Milan di Massimiliano Allegri un nuovo attaccante, visto che tra infortuni e problemi sotto rete (anche Christopher Nkunku, oltre al messicano, è ancora a secco di gol in campionato ...), soltanto Rafael Leão e Christian Pulisic sono stati affidabili.

Calciomercato Milan, per l'attacco c'è Füllkrug. Anche se ...

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, quindi, il Milan ha un certa premura e, allo stesso tempo, senza l'uscita di Giménez, con un budget più limitato del previsto, non liberando neanche spazio salariale, margini di manovra ridotti. Ecco perché, per il quotidiano sportivo nazionale, nelle ultime ore è tornata in auge la candidatura di Niclas Füllkrug. Classe 1993, il centravanti tedesco ex Borussia Dortmund è in uscita dagli inglesi del West Ham.

Füllkrug si può liberare subito e a costi contenuti. Gli 'Hammers', secondo la 'rosea', aprono al prestito secco per l'attaccante che ha le caratteristiche desiderate da Allegri (un '9' vecchio stile, forte di testa e con grande presenza in area di rigore). Ma ci sono anche delle controindicazioni importanti. Da quando è in Inghilterra, infatti, Füllkrug ha segnato appena 3 gol e fornito 2 assist in 29 partite. Nel mezzo, tre infortuni non da nulla.

Nello specifico, settembre 2024: infiammazione al tendine d’Achille e 16 partite saltate. Poi, gennaio 2025: problema alla coscia e altre 12 gare ai box. Infine, ottobre 2025: strappo al fascio muscolare e un mese e mezzo fuori. Risultato? Füllkrug non segna dal 5 aprile. E allora, al di là della fattibilità, i dubbi che possa davvero aiutare il Milan nei mesi a venire è più che legittimo. Quindi, sebbene Füllkrug sia un'opzione facilmente raggiungibile, per 'La Gazzetta dello Sport' non è il preferito del Diavolo.

