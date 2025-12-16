Füllkrug si può liberare subito e a costi contenuti. Gli 'Hammers', secondo la 'rosea', aprono al prestito secco per l'attaccante che ha le caratteristiche desiderate da Allegri (un '9' vecchio stile, forte di testa e con grande presenza in area di rigore). Ma ci sono anche delle controindicazioni importanti. Da quando è in Inghilterra , infatti, Füllkrug ha segnato appena 3 gol e fornito 2 assist in 29 partite . Nel mezzo, tre infortuni non da nulla.

Nello specifico, settembre 2024: infiammazione al tendine d’Achille e 16 partite saltate. Poi, gennaio 2025: problema alla coscia e altre 12 gare ai box. Infine, ottobre 2025: strappo al fascio muscolare e un mese e mezzo fuori. Risultato? Füllkrug non segna dal 5 aprile. E allora, al di là della fattibilità, i dubbi che possa davvero aiutare il Milan nei mesi a venire è più che legittimo. Quindi, sebbene Füllkrug sia un'opzione facilmente raggiungibile, per 'La Gazzetta dello Sport' non è il preferito del Diavolo.