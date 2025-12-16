Pianeta Milan
In questo periodo della stagione il Milan di Massimiliano Allegri ha svariati problemi in attacco: Rafael Leao rischia di saltare il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana e Santiago Giménez potrebbe operarsi: andrebbe verso un lungo stop
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan di Massimiliano Allegri, ha fatto il punto della situazione sull'attacco a poco più di 48 ore dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, in programma giovedì sera a Riyadh (Arabia Saudita).

'Il rebus dei 9', ha titolato la 'rosea', in quanto, di quattro attaccanti nell'arsenale di Allegri - vale a dire Rafael Leao, Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Christian Pulisic - soltanto quest'ultimo (capocannoniere stagionale del Milan) sta offrendo le adeguate garanzie sotto porta per le fortune del Diavolo.

Milan, Leao non dovrebbe farcela per il Napoli

E sarà anche quello che, al 100%, sarà in campo contro gli azzurri di Antonio Conte a Riyadh. Con tutta probabilità, nuovamente con Nkunku ad affiancarlo in avanti nel 3-5-2. Allegri spera che il francese, finora a segno soltanto una volta in Coppa Italia e mai in campionato, si sblocchi perché sta diventando un problema.

Così come lo sono, inutile girarci intorno, gli infortuni di Leao e Giménez. Dopo il problema al soleo del polpaccio che lo ha tenuto fuori per 45 giorni a inizio stagione, Rafa si è fermato di nuovo a Torino, la settimana scorsa, per un risentimento all'adduttore. Non ci sono lesioni muscolari, ma non sta bene e quindi continua ad allenarsi a parte.

Molto difficile, pertanto, che Leao possa giocare in Napoli-Milan. Potrebbe saltare la semifinale, e, sperando che il Diavolo vinca il confronto diretto con gli azzurri, magari giocare la finale di lunedì. La situazione di Giménez, invece, è sempre più surreale: sta assumendo i contorni di un vero e proprio mistero.

Giménez medita di operarsi: decisione nei prossimi giorni

L'ex Feyenoord è tornato in Olanda, nei giorni scorsi, per un consulto medico perché medita di operarsi alla caviglia. Ultima apparizione in campo, Atalanta-Milan del 28 ottobre. Poi lo stop. Annunciato da lui sui social e mai dal Milan. A inizio dicembre il 'Bebote' sembrava stare meglio, non sentiva dolore, si allenava in campo e pianificava il rientro. Tanto che Allegri, nelle conferenze, si era dimostrato fiducioso di riaverlo il prima possibile.

Quindi, la marcia indietro. Il quotidiano sportivo nazionale ha riferito come Giménez sia stato ad Amsterdam dal professor Gino Kerkhoffs, specialista della caviglia, per un consulto. E non è il primo. Una decisione arriverà nei prossimi giorni, con l’idea di scegliere la soluzione migliore per recuperare in tempo e soprattutto al meglio. Non si tratta di una soluzione facile. E chissà, perché, improvvisamente, dopo Bergamo, quel dolore alla caviglia con cui aveva a lungo convissuto sia diventato intollerabile.

