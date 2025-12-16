Pianeta Milan
Alexis Saelemaekers, classe 1999, ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Milan: l'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio. L'ex Anderlecht, Bologna e Roma ha firmato un nuovo quinquennale con decorrenza dal 1° luglio 2026
La notizia, che era nell'aria già da qualche giorno, è divenuta ufficiale ieri pomeriggio. Alexis Saelemaekers ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Milan. L'accordo tra il centrocampista belga, classe 1999 e il club di Via Aldo Rossi sarebbe scaduto il 30 giugno 2027 e il Diavolo, che voleva siglare la nuova intesa entro Natale, ha legato a sé il suo numero 56 ancora per molte stagioni.

Saelemaekers ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il Milan, che partirà il 1° luglio 2026 e che terminerà il 30 giugno 2031. Il suo stipendio salirà a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il biondo esterno di Massimiliano Allegri diventerà, dunque, uno dei giocatori più pagati della rosa milanista. Il giusto premio ad una prima parte di stagione da protagonista (2 gol e 4 assist in 18 partite tra Serie A e Coppa Italia) per un ragazzo tornato a Milanello più forte dopo le annate in prestito a Bologna e Roma.

I giallorossi, la scorsa estate, avevano provato a confermarlo. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, ci avevano provato anche Newcastle e Nottingham Forest per lui, disponibili a mettere sul piatto del Milan tra i 20 e i 25 milioni di euro per portare il giocatore in Premier League. Il muro eretto, però, dal Milan e dal tecnico Massimiliano Allegri, però, è stato insormontabile. E neanche la Juventus, che si era informata sul belga nell'ambito dei discorsi con il Diavolo per Dušan Vlahović, è riuscita a portarlo via da Milano.

Allegri riteneva Saelemaekers perfetto per il suo 3-5-2 e ci aveva visto giusto. Ora, l'obiettivo, comune del Milan e di Saelemaekers, oltre a quello di voler restare molti anni insieme, è quello di tornare a vincere lo Scudetto, che il ragazzo ha già conquistato con i rossoneri nel 2022. All'epoca era un gregario di lusso; oggi lo vivrebbe da protagonista. «Rinnovo fino al 2031 e lo faccio con orgoglio, riconoscenza e una fame ancora più grande di prima. Continuiamo a scrivere la nostra storia insieme. Forza Milan», ha detto Saelemaekers sui social dopo il rinnovo. Ad maiora!

