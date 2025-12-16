I giallorossi, la scorsa estate, avevano provato a confermarlo. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, ci avevano provato anche Newcastle e Nottingham Forest per lui, disponibili a mettere sul piatto del Milan tra i 20 e i 25 milioni di euro per portare il giocatore in Premier League . Il muro eretto, però, dal Milan e dal tecnico Massimiliano Allegri , però, è stato insormontabile. E neanche la Juventus , che si era informata sul belga nell'ambito dei discorsi con il Diavolo per Dušan Vlahović , è riuscita a portarlo via da Milano .

Allegri riteneva Saelemaekers perfetto per il suo 3-5-2 e ci aveva visto giusto. Ora, l'obiettivo, comune del Milan e di Saelemaekers, oltre a quello di voler restare molti anni insieme, è quello di tornare a vincere lo Scudetto, che il ragazzo ha già conquistato con i rossoneri nel 2022. All'epoca era un gregario di lusso; oggi lo vivrebbe da protagonista. «Rinnovo fino al 2031 e lo faccio con orgoglio, riconoscenza e una fame ancora più grande di prima. Continuiamo a scrivere la nostra storia insieme. Forza Milan», ha detto Saelemaekers sui social dopo il rinnovo. Ad maiora!