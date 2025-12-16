Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Cannavaro: “Spalletti da impazzire. Juventus, puoi sognare”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Cannavaro: “Spalletti da impazzire. Juventus, puoi sognare”

Prima pagina Tuttosport: 'Cannavaro: 'Spalletti da impazzire. Juventus, puoi sognare'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Fabio Cannavaro, Commissario Tecnico dell'Uzbekistan. L'ex difensore di Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid parla della lotta Scudetto e, in particolare, si sofferma sulla Juve, toccando vari temi cari all'universo bianconero. Dal nuovo allenatore Luciano Spalletti al gioiello turco Kenan Yıldız.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 16 dicembre 2025

Spazio, poi, al Torino e, in particolare, al bel momento che vive il fantasista croato Nikola Vlašić. Il giocatore, pupillo del Presidente Urbano Cairo, firmerà il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028: con il nuovo anno l'annuncio ufficiale. Diventa un caso, invece, il portiere Franco Israel, divenuto in pratica il secondo di Alberto Paleari.

La Roma batte 1-0 il Como (gol di Wesley) nel 'Monday Night' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 e si porta a - 3 dalla vetta della classifica, mentre il Napoli può sorridere. Il tecnico Antonio Conte, per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), infatti, ritroverà anche Romelu Lukaku dopo l'infortunio della scorsa estate.

Fiorentina-Udinese di domenica 21 dicembre, alle ore 18:00, sarà decisiva per il destino di Paolo Vanoli sulla panchina viola: se perde, può saltare. Intanto, in vista degli spareggi per i Mondiali 2026 contro l'Irlanda del Nord, il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso potrà contare su forze fresche per la sua Italia: da Marco Palestra a Nicolò Zaniolo, passando per Davide Bartesaghi e Federico Bernardeschi.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan in azione, Saelemaekers fino al 2031. Ora...
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Supercoppa Italiana a Riyadh: Milan, il rebus dei 9”

© RIPRODUZIONE RISERVATA