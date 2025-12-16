Spazio, poi, al Torino e, in particolare, al bel momento che vive il fantasista croato Nikola Vlašić. Il giocatore, pupillo del Presidente Urbano Cairo, firmerà il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028: con il nuovo anno l'annuncio ufficiale. Diventa un caso, invece, il portiere Franco Israel, divenuto in pratica il secondo di Alberto Paleari.
La Roma batte 1-0 il Como (gol di Wesley) nel 'Monday Night' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 e si porta a - 3 dalla vetta della classifica, mentre il Napoli può sorridere. Il tecnico Antonio Conte, per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), infatti, ritroverà anche Romelu Lukaku dopo l'infortunio della scorsa estate.
Fiorentina-Udinese di domenica 21 dicembre, alle ore 18:00, sarà decisiva per il destino di Paolo Vanoli sulla panchina viola: se perde, può saltare. Intanto, in vista degli spareggi per i Mondiali 2026 contro l'Irlanda del Nord, il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso potrà contare su forze fresche per la sua Italia: da Marco Palestra a Nicolò Zaniolo, passando per Davide Bartesaghi e Federico Bernardeschi.
