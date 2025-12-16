Come, ad esempio, la Supercoppa Italiana, la cui 'Final Four' si svolgerà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre. Prima semifinale, quella tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri. Nelle fila degli azzurri ci sarà Stanislav Lobotka titolare; sarà convocato anche Romelu Lukaku.
Tra i rossoneri, invece, il rebus dei 9: Rafael Leão è a forte rischio per il match, Santiago Giménez non partirà con la squadra ed è a rischio operazione. Si va, dunque, di nuovo verso la coppia Christian Pulisic-Christopher Nkunku davanti.
Luciano Spalletti, che prova a far risalire in graduatoria in campionato la Juventus, sogna Pierre-Emile Højbjerg per il centrocampo. Intanto, occhio alla Roma: nel 'Monday Night' dell'Olimpico batte 1-0 il Como con un gol di Wesley e si porta a - 3 dalla vetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA