Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter, che ha ritrovato la vetta della classifica in Serie A dopo l'ultimo turno. A primato conquistato, Nicolò Barella e Lautaro Martínez hanno caricato la squadra nerazzurra nella lotta per lo Scudetto. E ora parte anche la caccia ai trofei persi negli anni precedenti.