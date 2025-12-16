Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Supercoppa Italiana a Riyadh: Milan, il rebus dei 9”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Supercoppa Italiana a Riyadh: Milan, il rebus dei 9”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Supercoppa Italiana a Riyadh: Milan, il rebus dei 9'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter, che ha ritrovato la vetta della classifica in Serie A dopo l'ultimo turno. A primato conquistato, Nicolò Barella e Lautaro Martínez hanno caricato la squadra nerazzurra nella lotta per lo Scudetto. E ora parte anche la caccia ai trofei persi negli anni precedenti.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 16 dicembre 2025

Come, ad esempio, la Supercoppa Italiana, la cui 'Final Four' si svolgerà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre. Prima semifinale, quella tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri. Nelle fila degli azzurri ci sarà Stanislav Lobotka titolare; sarà convocato anche Romelu Lukaku.

Tra i rossoneri, invece, il rebus dei 9: Rafael Leão è a forte rischio per il match, Santiago Giménez non partirà con la squadra ed è a rischio operazione. Si va, dunque, di nuovo verso la coppia Christian Pulisic-Christopher Nkunku davanti.

Luciano Spalletti, che prova a far risalire in graduatoria in campionato la Juventus, sogna Pierre-Emile Højbjerg per il centrocampo. Intanto, occhio alla Roma: nel 'Monday Night' dell'Olimpico batte 1-0 il Como con un gol di Wesley e si porta a - 3 dalla vetta.

Leggi anche
Moviola Milan-Sassuolo, la verità sul gol annullato a Pulisic. Con brivido nel finale
Condò: “Sassuolo, due gol fotonici. Il Milan ha rischiato”. Poi il crudo parere su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA