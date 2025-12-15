'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro' e terminata 2-2. Disastrosa, secondo la 'rosea', la prova dell'arbitro Valerio Crezzini, classe 1993, della Sezione A.I.A. di Siena, che ha sbagliato tutto sin da subito e ha successivamente diretto la gara facendo il pieno di errori. Per lui, voto 4,5.