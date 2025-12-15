Gli episodi da moviola - su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 2-2 ieri pomeriggio a 'San Siro'. Focus su due casi in particolare: potevano cambiare il match
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro' e terminata 2-2. Disastrosa, secondo la 'rosea', la prova dell'arbitro Valerio Crezzini, classe 1993, della Sezione A.I.A. di Siena, che ha sbagliato tutto sin da subito e ha successivamente diretto la gara facendo il pieno di errori. Per lui, voto 4,5.
Milan-Sassuolo 2-2, la moviola della Gazzetta
—
Ma andiamo con ordine. Al 2' Crezzini dimentica un cartellino giallo per il brutto intervento di Alexis Saelemaekers (Milan) su Tarik Muharemović (Sassuolo), ma l'errore più grave arriva al 56'. Il direttore di gara, infatti, annulla frettolosamente il gol del 3-1 del Milan, siglato sotto misura da Christian Pulisic, per un presunto fallo di Ruben Loftus-Cheek sul difensore ospite, Fali Candé.