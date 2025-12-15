Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Moviola Milan-Sassuolo, la verità sul gol annullato a Pulisic. Con brivido nel finale

MILAN-SASSUOLO

Moviola Milan-Sassuolo, la verità sul gol annullato a Pulisic. Con brivido nel finale

Milan-Sassuolo, la moviola: disastroso l'arbitro Crezzini. Gli episodi 'incriminati'
Gli episodi da moviola - su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 2-2 ieri pomeriggio a 'San Siro'. Focus su due casi in particolare: potevano cambiare il match
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro' e terminata 2-2. Disastrosa, secondo la 'rosea', la prova dell'arbitro Valerio Crezzini, classe 1993, della Sezione A.I.A. di Siena, che ha sbagliato tutto sin da subito e ha successivamente diretto la gara facendo il pieno di errori. Per lui, voto 4,5.

Milan-Sassuolo 2-2, la moviola della Gazzetta

—  

Ma andiamo con ordine. Al 2' Crezzini dimentica un cartellino giallo per il brutto intervento di Alexis Saelemaekers (Milan) su Tarik Muharemović (Sassuolo), ma l'errore più grave arriva al 56'. Il direttore di gara, infatti, annulla frettolosamente il gol del 3-1 del Milan, siglato sotto misura da Christian Pulisic, per un presunto fallo di Ruben Loftus-Cheek sul difensore ospite, Fali Candé.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mercato, il Milan accelera: chi arriverà tra questi due? L'ultima pensata del DS Tare >>>

Per la moviola del quotidiano sportivo nazionale, il centrocampista inglese appoggia, sì, le mani sulla schiena del giocatore neroverde, ma non c'è una spinta evidente. Pertanto, il gol del Milan era regolare. E lì sarebbe cambiata la partita. Nel finale, poi, contatto sospetto in area di rigore milanista tra Strahinja Pavlović e Walid Cheddira.

Leggi anche
Condò: “Sassuolo, due gol fotonici. Il Milan ha rischiato”. Poi il crudo parere su...
Milan, incubo neopromosse: anche il Sassuolo fa punti a San Siro. Serve una punta: Füllkrug o...

© RIPRODUZIONE RISERVATA