MILAN-SASSUOLO

Condò: “Sassuolo, due gol fotonici. Il Milan ha rischiato”. Poi il crudo parere su Modric

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato il 2-2 maturato ieri pomeriggio a 'San Siro' tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio Grosso: il suo parere su Luka Modric
Daniele Triolo Redattore 

Sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il giornalista sportivo Paolo Condò ha commentato i temi principali della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che ha visto l'Inter andare in testa alla classifica, a quota 33 punti, con la vittoria (2-1) in casa del Genoa. Ma anche il Milan frenare a 'San Siro' (2-2) contro il Sassuolo, con i rossoneri che salgono solo a quota 32 e, addirittura, il Napoli di Antonio Conte rimanere fermo a 31 per la sconfitta (0-1) maturata in casa dell'Udinese.

Milan-Sassuolo 2-2, l'analisi di Condò sul 'CorSera'

In riferimento alla partita del Diavolo, Condò ha sottolineato come il Sassuolo sia "terribilmente veloce" per un Milan che "ha rischiato l'osso del collo". Anche perché, a suo dire, rispetto a qualche settimana fa, dov'era sempre, costantemente, tra i migliori in campo e nel vivo della manovra rossonera, nelle ultime partite Luka Modric "si sta un po' normalizzando". Potrebbe essere questo, dunque, uno dei motivi per cui i rossoneri stanno facendo fatica e incassano più gol del dovuto?

Condò ha chiosato così. "Poi c’è da dire che il Sassuolo ha segnato due gol fotonici — combinazioni volanti a quattro tocchi — e nel recupero ha preso un palo e le hanno negato un rigore. Mentre prima il Milan aveva assistito all’epifania da goleador di Davide Bartesaghi e s’era vista togliere il 3-1 per una spinta assai veniale. Comunque, partita divertente e un sorriso per Allegri: almeno per l’andata, le neopromosse sono finite".

