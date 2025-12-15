Un paio di settimane ancora e, con l'inizio del nuovo anno, il calciomercato riaprirà i battenti: il budget che avrà a disposizione il Milan non sarà molto, tutt'altro. Ma, alle giuste condizioni economiche e, magari, con le corrette formule, il Diavolo ha in mente di mandare in porto 2-3 operazioni importanti per rinforzare l'organico attualmente a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. La dirigenza, di fatto, ha già individuato - da qualche tempo - le aree dove intervenire con decisione già a gennaio. PROSSIMA SCHEDA