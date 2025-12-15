Ma è stata, soprattutto, la giornata del sorpasso in vetta alla classifica di Serie A. Con il successo, 2-1, in casa del Genoa (con gol di Yann Aurel Bisseck e Lautaro Martínez), ora, con 33 punti, in testa c'è l'Inter di Cristian Chivu. Nerazzurri a + 1 sul Milan (32), fermato sul 2-2 a 'San Siro' dal Sassuolo, nonostante la doppietta del giovane Davide Bartesaghi.
Sono 2, invece, le lunghezze di vantaggio sul Napoli, che perde 0-1 sul campo dell'Udinese. In settimana Napoli, Milan, Bologna e Inter voleranno a Riyadh (Arabia Saudita) per disputare la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Mentre Giovanni 'Cholito' Simeone si integra sempre meglio nel Torino, la Fiorentina se la vede brutta. Ultima in campionato, ancora a secco di vittorie dopo 15 giornate, sconfitta anche dall'Hellas Verona al 'Franchi': squadra in ritiro a oltranza. Esonero per Paolo Vanoli?
