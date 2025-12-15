Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: "Il Milan inciampa sul Sassuolo: non basta la doppietta di Bartesaghi"

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 15 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 15 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la bella, pesante e convincente vittoria della Juventus di Luciano Spalletti al 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano: tre punti firmati dal colpo di testa di Juan Cabal nella ripresa e sorpasso in classifica dei bianconeri ai danni dei rossoblu.

Ma è stata, soprattutto, la giornata del sorpasso in vetta alla classifica di Serie A. Con il successo, 2-1, in casa del Genoa (con gol di Yann Aurel Bisseck e Lautaro Martínez), ora, con 33 punti, in testa c'è l'Inter di Cristian Chivu. Nerazzurri a + 1 sul Milan (32), fermato sul 2-2 a 'San Siro' dal Sassuolo, nonostante la doppietta del giovane Davide Bartesaghi.

Sono 2, invece, le lunghezze di vantaggio sul Napoli, che perde 0-1 sul campo dell'Udinese. In settimana Napoli, Milan, Bologna e Inter voleranno a Riyadh (Arabia Saudita) per disputare la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Mentre Giovanni 'Cholito' Simeone si integra sempre meglio nel Torino, la Fiorentina se la vede brutta. Ultima in campionato, ancora a secco di vittorie dopo 15 giornate, sconfitta anche dall'Hellas Verona al 'Franchi': squadra in ritiro a oltranza. Esonero per Paolo Vanoli?

