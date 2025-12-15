La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 15 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 15 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Cristian Chivu, nuova capolista del campionato di Serie A dopo la vittoria, 2-1, sul campo del Genoa: reti di Yann Aurel Bisseck e Lautaro Martínez per toccare quota 33 punti in classifica e sorpassare in vetta Napoli e Milan.