I partenopei di Antonio Conte, infatti, perdono 0-1 in casa dell'Udinese (gol di Jurgen Ekkelenkamp nella ripresa) e restano fermi a 31. I rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, pareggiano 2-2 a 'San Siro' contro il Sassuolo e toccano quota 32. Sotto per il gol di Ismaël Kone, il Diavolo reagisce e va in gol due volte con Davide Bartesaghi. Nel finale, però, Armand Laurienté gela tutti.
Risale in graduatoria la Juventus, che si impone 1-0 sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra di Luciano Spalletti vince e scavalca i rossoblu in classifica grazie al gol di testa di Juan Cabal, nel secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Stasera, alle ore 20:45, chance per la Roma di avvicinare le prime della classe, ma, all'Olimpico, contro il Como di Cesc Fàbregas, sarà tutt'altro che facile.
La Fiorentina vive un dramma: sconfitta, 1-2, anche dall'Hellas Verona, la squadra viola va in ritiro ad oltranza. La situazione è grave, potrebbe saltare anche Paolo Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA