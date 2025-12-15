Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Pari Milan: Laurienté gela Allegri, rimonta Sassuolo”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Pari Milan: Laurienté gela Allegri, rimonta Sassuolo”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Pari Milan: Laurienté gela Allegri, rimonta Sassuolo'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 15 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 15 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Cristian Chivu, nuova capolista del campionato di Serie A dopo la vittoria, 2-1, sul campo del Genoa: reti di Yann Aurel Bisseck e Lautaro Martínez per toccare quota 33 punti in classifica e sorpassare in vetta Napoli e Milan.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 15 dicembre 2025

I partenopei di Antonio Conte, infatti, perdono 0-1 in casa dell'Udinese (gol di Jurgen Ekkelenkamp nella ripresa) e restano fermi a 31. I rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, pareggiano 2-2 a 'San Siro' contro il Sassuolo e toccano quota 32. Sotto per il gol di Ismaël Kone, il Diavolo reagisce e va in gol due volte con Davide Bartesaghi. Nel finale, però, Armand Laurienté gela tutti.

Risale in graduatoria la Juventus, che si impone 1-0 sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra di Luciano Spalletti vince e scavalca i rossoblu in classifica grazie al gol di testa di Juan Cabal, nel secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Stasera, alle ore 20:45, chance per la Roma di avvicinare le prime della classe, ma, all'Olimpico, contro il Como di Cesc Fàbregas, sarà tutt'altro che facile.

La Fiorentina vive un dramma: sconfitta, 1-2, anche dall'Hellas Verona, la squadra viola va in ritiro ad oltranza. La situazione è grave, potrebbe saltare anche Paolo Vanoli.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un Diavoletto: il Milan e l’incubo...
Allegri è il valore aggiunto del Milan: ecco le mosse che fanno sognare

© RIPRODUZIONE RISERVATA