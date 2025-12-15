Doppio sorpasso dei nerazzurri a Napoli e Milan. I partenopei, infatti, perdono (0-1) in casa dell'Udinese (gran gol di Jurgen Ekkelenkamp) e restano a quota 31 punti. Il tecnico Antonio Conte, al termine di una partita dominata dai friulani, ammette: "Niente alibi, facciamo fatica".