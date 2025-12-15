Doppio sorpasso dei nerazzurri a Napoli e Milan. I partenopei, infatti, perdono (0-1) in casa dell'Udinese (gran gol di Jurgen Ekkelenkamp) e restano a quota 31 punti. Il tecnico Antonio Conte, al termine di una partita dominata dai friulani, ammette: "Niente alibi, facciamo fatica".
Soltanto un pareggio, invece, 2-2, per il Milan di Massimiliano Allegri contro il Sassuolo di Fabio Grosso a 'San Siro'. Incubo neopromosse per il Diavolo, altri due punti persi e non va oltre quota 32 in graduatoria. E meno male che c'è Davide Bartesaghi, doppietta, a salvare i rossoneri.
Colpo della Juventus, che vince 1-0 in casa del Bologna con un gol di testa di Juan Cabal e supera proprio i felsinei in classifica. Altro crollo, invece, della Fiorentina, sconfitta per 1-2 al 'Franchi' al 93' dall'Hellas Verona nello scontro diretto: viola sempre più ultimi e ora anche Paolo Vanoli rischia l'esonero.
