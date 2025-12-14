Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', rispetto a Torino-Milan Allegri dovrebbe fare una sola sostituzione, peraltro obbligata: fuori l’infortunato Leao e dentro Pulisic, eroe contro i granata con la doppietta entrando dalla panchina. Rafa e Fofana dovrebbero partire con la squadra per Riad per le Final Four di Supercoppa Italiana. Superati i rispettivi problemi muscolari. La caviglia di Gimenez, si legge, non sarebbe ancora del tutto a posto.