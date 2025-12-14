Pianeta Milan
La leggenda del Milan Franco Baresi, dopo i mesi di assenza per la malattia, dovrebbe tornare a San Siro oggi per Milan-Sassuolo. Le novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', rispetto a Torino-Milan Allegri dovrebbe fare una sola sostituzione, peraltro obbligata: fuori l’infortunato Leao e dentro Pulisic, eroe contro i granata con la doppietta entrando dalla panchina. Rafa e Fofana dovrebbero partire con la squadra per Riad per le Final Four di Supercoppa Italiana. Superati i rispettivi problemi muscolari. La caviglia di Gimenez, si legge, non sarebbe ancora del tutto a posto.

La rosea racconta anche di un San Siro ancora pieno nonostante l'ora di pranzo: contro il Sassuolo al Meazza sono attesi oltre 72.000 spettatori nonostante il settore ospiti resterà quasi vuoto. In tribuna, scrive il quotidiano, ci sarà il ritorno della leggenda rossonera Franco Baresi.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', dopo la visita in sede nelle scorse settimane, il vice presidente tornerà allo stadio, dopo un'assenza di qualche mene. Questo a causa della malattia che lo ha costretto a inizio agosto a un’operazione per rimuovere un nodulo ai polmoni.

