Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 14 dicembre 2025.
Prima pagina Tuttosport: "Milan-Napoli, testa a testa con vista Riad"
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 14 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Orgoglio Gobbo. Elkann ribadisce con forza il no alla cessione. Torino, Vlasic salva Baroni. Frattesi per Thuram, l'Inter tenta il colpo. Milan-Napoli, testa a testa con vista Riad. La Dea risale con Scamacca. La Lazio vince in 9 a Parma. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
