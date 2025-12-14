Prima pagina Corriere dello Sport: “Lotta scudetto, apre il Milan”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 14 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la lotta Scudetto in Serie A. Sotto a chi toppa. Apre il Milan a pranzo. Poi Napoli, Inter e Juventus: 360 minuti aspettando la Supercoppa. Elkann: "La storia non si vende". Impresa Lazio: vince in 9. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
