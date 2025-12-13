Pianeta Milan
MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo, Carnevali: 'Tornare a San Siro è un onore. Siamo fiduciosi. Su Allegri ...'
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della trasferta di domani in casa del Milan di Massimiliano Allegri e non soltanto: ecco le sue dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Domani, domenica 14 dicembre, alle ore 12:30 si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la sfida Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, ha parlato di questo importante confronto.

Milan-Sassuolo, Carnevali ne ha parlato così

—  

Carnevali, le cui dichiarazioni sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha esordito parlando di Massimiliano Allegri, che lui ben conosce. "Ha allenato da noi e a Pavia era un mio giocatore quando ero direttore generale - ha detto Carnevali -, c’è un legame particolare. È uno degli allenatori italiani migliori in assoluto".

Poi, sull'appuntamento contro i rossoneri, ha aggiunto: "Giochiamo contro una grande squadra, già tornare a San Siro è un onore, siamo contenti e fiduciosi. Noi, al di là dell’anno della retrocessione, in tutti questi anni di Serie A abbiamo portato avanti un progetto serio, che continua grazie all’appoggio della proprietà".

"Muharemović? Sentiamo dire che c'è interesse, ma ..."

—  

Su Fabio Grosso, suo attuale allenatore, Carnevali ha spiegato: "Non lo scopriamo ora, l’abbiamo scelto per il valore dell’allenatore e della persona. La stagione scorsa ha dimostrato i suoi valori e si sta ripetendo". Quindi, su Tarik Muharemović, difensore bosniaco che piace - anche - al Milan, ha specificato: "Sentiamo dire che c’è interesse, ma non abbiamo parlato con nessuno. Sappiamo che ha le qualità e non ce ne sono tanti così in giro".

La chiosa dell'amministratore delegato del Sassuolo sull’assenza di Domenico Berardi, vera e propria bestia nera del Milan, nel match di domani a Milano: "Sta recuperando, è un giocatore che ci manca, sia in campo che nel gruppo perché è un campione".

