Poi, sull'appuntamento contro i rossoneri, ha aggiunto: "Giochiamo contro una grande squadra, già tornare a San Siro è un onore, siamo contenti e fiduciosi. Noi, al di là dell’anno della retrocessione, in tutti questi anni di Serie A abbiamo portato avanti un progetto serio, che continua grazie all’appoggio della proprietà".

"Muharemović? Sentiamo dire che c'è interesse, ma ..." — Su Fabio Grosso, suo attuale allenatore, Carnevali ha spiegato: "Non lo scopriamo ora, l’abbiamo scelto per il valore dell’allenatore e della persona. La stagione scorsa ha dimostrato i suoi valori e si sta ripetendo". Quindi, su Tarik Muharemović, difensore bosniaco che piace - anche - al Milan, ha specificato: "Sentiamo dire che c’è interesse, ma non abbiamo parlato con nessuno. Sappiamo che ha le qualità e non ce ne sono tanti così in giro".

La chiosa dell'amministratore delegato del Sassuolo sull’assenza di Domenico Berardi, vera e propria bestia nera del Milan, nel match di domani a Milano: "Sta recuperando, è un giocatore che ci manca, sia in campo che nel gruppo perché è un campione".