Il Milan ha proposto alla Lega Serie A, nel corso dell'ultima assemblea, di mettere un tetto al prezzo dei biglietti per il settore ospiti per le partite del massimo campionato. Ecco a cosa ha portato la richiesta del club di Via Aldo Rossi
Il Milan ha proposto, durante l'ultima assemblea della Lega Serie A, di mettere un tetto ('cap') al prezzo dei biglietti per il settore ospiti per le partite del massimo campionato: la proposta del club di Via Aldo Rossi, alla quale, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si sarebbero associate anche Juventus e Inter, è di fissare questo limite a 30 euro.
Il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha spiegato come la proposta non abbia generato molta condivisione all'interno dell'assemblea. Si è deciso, tuttavia, di costituire una Commissionead hoc, per portare al tavolo dei lavori una proposta al fine di valutarla. Ha espresso soddisfazione per l'evolversi della vicenda Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan.