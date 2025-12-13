Il Milan ha proposto alla Lega Serie A, nel corso dell'ultima assemblea, di mettere un tetto al prezzo dei biglietti per il settore ospiti per le partite del massimo campionato. Ecco a cosa ha portato la richiesta del club di Via Aldo Rossi

Il Milan ha proposto, durante l'ultima assemblea della Lega Serie A, di mettere un tetto ('cap') al prezzo dei biglietti per il settore ospiti per le partite del massimo campionato: la proposta del club di Via Aldo Rossi, alla quale, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si sarebbero associate anche Juventus e Inter, è di fissare questo limite a 30 euro.