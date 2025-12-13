Il rinnovo di Maignan, come detto, è la prima opzione di tutti a 'Casa Milan'. Tra le parti, però, non c'è una trattativa; piuttosto un impegno a rivedersi prima che sia presa l'eventuale decisione di rompere il rapporto. Che sia da parte del giocatore o del club meneghino. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, i dirigenti del Milan hanno arrivare al capitano la volontà di offrirgli un contratto pluriennale con stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Lui sta bene in rossonero. E con i proventi Champions ... — Un bel salto, rispetto ai 2,8 che prende ora. Forse poco, rispetto a quanto potrebbe percepire altrove, da svincolato, dopo una stagione come quella che sta facendo e dopo i Mondiali da titolare nell porta della Francia. Anche per questo, dunque, il Milan sta lavorando su altri profili. Per non farsi cogliere impreparato in caso di no definitivo di Maignan al rinnovo con il Milan. Lui, però, a Milano e in rossonero sta bene. E se a fine stagione, oltre alla qualificazione in Champions League, arrivasse anche lo Scudetto della Seconda Stella, chissà cosa potrà succedere.

Quest'anno, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', senza la partecipazione alla Champions, il Milan ha dovuto tenere i conti sotto controllo, ponendo particolare attenzione al monte stipendi. Luka Modrić e Adrien Rabiot hanno accettato ingaggi da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ma per la prossima annata, se il Diavolo tornerà tra le prime quattro, i margini di manovra in tal senso saranno superiori e proprio in quest'ottica si può riaprire il discorso con Maignan. Il quale, con Rafael Leão, potrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa.