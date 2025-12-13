Pianeta Milan
Rinnovo Maignan, il Milan ci prova così: ecco l’offerta per convincere ‘Magic Mike’

Tutto il Milan vuole tenere Maignan: ecco la base d'offerta per il rinnovo del contratto
Mike Maignan, portiere francese classe 1995 andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2026: tutti, però, all'interno del club rossonero vorrebbero che il capitano firmasse il rinnovo. La situazione dell'ex Lille e PSG
Daniele Triolo 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan non intende mollare Mike Maignan, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2026, provando di tutto, fino alla fine, per arrivare al rinnovo dell'accordo con il suo capitano. Il quale, da febbraio in poi, se volesse potrebbe accordarsi con qualsiasi altro club per accasarsi, da svincolato, nella prossima stagione.

Calciomercato Milan, tutto per tutto per il rinnovo di Maignan

Né in via Aldo Rossi né a Milanello vogliono che sia un altro a difendere la porta del Milan nella stagione 2026-2027: tutto su 'Magic Mike' Maignan. Il Diavolo farà di tutto per convincerlo a firmare il rinnovo. Non ci sono, secondo la 'rosea', deadline o scadenze dietro l'angolo. Ovviamente, non si potrà andare avanti fino a maggio nei negoziati: dovranno prendere prima una decisa piega, in un verso o in un altro.

Il rinnovo di Maignan, come detto, è la prima opzione di tutti a 'Casa Milan'. Tra le parti, però, non c'è una trattativa; piuttosto un impegno a rivedersi prima che sia presa l'eventuale decisione di rompere il rapporto. Che sia da parte del giocatore o del club meneghino. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, i dirigenti del Milan hanno arrivare al capitano la volontà di offrirgli un contratto pluriennale con stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Lui sta bene in rossonero. E con i proventi Champions ...

Un bel salto, rispetto ai 2,8 che prende ora. Forse poco, rispetto a quanto potrebbe percepire altrove, da svincolato, dopo una stagione come quella che sta facendo e dopo i Mondiali da titolare nell porta della Francia. Anche per questo, dunque, il Milan sta lavorando su altri profili. Per non farsi cogliere impreparato in caso di no definitivo di Maignan al rinnovo con il Milan. Lui, però, a Milano e in rossonero sta bene. E se a fine stagione, oltre alla qualificazione in Champions League, arrivasse anche lo Scudetto della Seconda Stella, chissà cosa potrà succedere.

Quest'anno, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', senza la partecipazione alla Champions, il Milan ha dovuto tenere i conti sotto controllo, ponendo particolare attenzione al monte stipendi. Luka Modrić e Adrien Rabiot hanno accettato ingaggi da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ma per la prossima annata, se il Diavolo tornerà tra le prime quattro, i margini di manovra in tal senso saranno superiori e proprio in quest'ottica si può riaprire il discorso con Maignan. Il quale, con Rafael Leão, potrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa.

