Calciomercato Milan, sogno Zirkzee. Ma sarà difficile vederlo in rossonero per questi motivi

Milan, per l'attacco il sogno è Zirkzee. Ma ci sono tre ostacoli da superare per l'olandese
Joshua Zirkzee, olandese classe 2001 di proprietà del Manchester United, è l'attaccante che il Milan vorrebbe provare a prendere nel calciomercato invernale. La strada verso l'ex Parma e Bologna, però, è tutt'altro che facile. La situazione
Il Milan cerca un attaccante, per l'imminente sessione invernale di calciomercato, che possa avere un impatto - soprattutto fisico - in area di rigore nei finali di partita. Questo perché, nella testa dell'allenatore Massimiliano Allegri, la coppia titolare in avanti nel suo 3-5-2 resta quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leão.

Calciomercato Milan, si torna nuovamente su Zirkzee

L'unica eccezione a questo identikit è rappresentata dal sogno Joshua Zirkzee, già corteggiato dal Milan all'epoca in cui militava nel Bologna e oggi visto dai dirigenti del club di Via Aldo Rossi come un'autentica occasione di calciomercato. Ovviamente soltanto alle giuste condizioni. Quali? Le ha elencate 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Innanzitutto, che Zirkzee possa arrivare al Milan in prestito, con la promessa, poi, di riparlarne la prossima estate. Il Manchester United, però, al momento non si sposta dalla richiesta, per l'attaccante olandese classe 2001, di fissare un obbligo di riscatto a circa 35 milioni di euro in caso di qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League.

Il Manchester United pone delle condizioni stringenti

Le posizioni, in questo momento, sono queste e i 'Red Devils', come il Diavolo ha già constatato qualche mese fa nella trattativa - poi sfumata - per Rasmus Højlund sono duri da lavorare ai fianchi. Attenzione alle tempistiche: la squadra di Rúben Amorim perderà Bryan Mbeumo (Camerun) e Amad Diallo (Costa d'Avorio) per la Coppa d'Africa: pertanto, lascerebbe libero Zirkzee soltanto a fine gennaio.

Un secondo problema, dunque, per il Milan che, come terzo ostacolo nella corsa al giocatore dovrà anche vedersela con la concorrenza di molte squadre interessate a Zirkzee. Tra cui, in particolare, la Roma di Gian Piero Gasperini. Quindi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, per quanto piaccia molto al Milan, vedere Zirkzee in rossonero non sarà facile.

