Innanzitutto, che Zirkzee possa arrivare al Milan in prestito, con la promessa, poi, di riparlarne la prossima estate. Il Manchester United, però, al momento non si sposta dalla richiesta, per l'attaccante olandese classe 2001, di fissare un obbligo di riscatto a circa 35 milioni di euro in caso di qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League.
Il Manchester United pone delle condizioni stringenti—
Le posizioni, in questo momento, sono queste e i 'Red Devils', come il Diavolo ha già constatato qualche mese fa nella trattativa - poi sfumata - per Rasmus Højlund sono duri da lavorare ai fianchi. Attenzione alle tempistiche: la squadra di Rúben Amorim perderà Bryan Mbeumo (Camerun) e Amad Diallo (Costa d'Avorio) per la Coppa d'Africa: pertanto, lascerebbe libero Zirkzee soltanto a fine gennaio.
Un secondo problema, dunque, per il Milan che, come terzo ostacolo nella corsa al giocatore dovrà anche vedersela con la concorrenza di molte squadre interessate a Zirkzee. Tra cui, in particolare, la Roma di Gian Piero Gasperini. Quindi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, per quanto piaccia molto al Milan, vedere Zirkzee in rossonero non sarà facile.
