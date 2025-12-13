Il Manchester United pone delle condizioni stringenti

Le posizioni, in questo momento, sono queste e i 'Red Devils', come il Diavolo ha già constatato qualche mese fa nella trattativa - poi sfumata - per Rasmus Højlund sono duri da lavorare ai fianchi. Attenzione alle tempistiche: la squadra di Rúben Amorim perderà Bryan Mbeumo (Camerun) e Amad Diallo (Costa d'Avorio) per la Coppa d'Africa: pertanto, lascerebbe libero Zirkzee soltanto a fine gennaio.