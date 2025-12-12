Mercato Milan, scendono le percentuali di Icardi in rossonero | PM News

Il calciomercato si avvicina e il Milan è pronto a completare la rosa per regalare a Massimiliano Allegri una squadra all'altezza, per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Oltre alla questione legata al futuro di Mike Maignan , un altro tema scottante riguarda il reparto offensivo . Come ammesso anche da Igli Tare a inizio sessione di mercato estiva, il Milan cercava una punta strutturata, in grado di difendere il pallone e far salire la squadra. Si cercava un attaccante simile a Olivier Giroud.

Al termine dell'estate, il Milan acquista per 37 milioni di euro Christopher Nkunku dal Chelsea: non esattamente la punta descritta dal ds rossonero. Così, nelle ultime settimane, sono usciti diversi nomi che potrebbero fare al caso del Milan e di Allegri, vista la possibile uscita di Santiago Gimenez. Tra questi, uno dei nomi che più stimola il tifo rossonero è quello di Mauro Icardi, in uscita dal Galatasaray. Sarebbe un ritorno in Italia molto interessante, soprattutto in vista dei prossimi derby, ma, probabilmente, non avverrà. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan non sembra aver inserito Mauro Icardi nella propria lista di attaccanti in vista di gennaio.