Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche ai rinnovi di Maignan e Pulisic per il futuro del club. Ecco i dettagli e le novità da 'Il Corriere dello Sport'
'Il Corriere dello Sport' ricorda l'importanza di Mike Maignan e Pulisic nel Milan: il primo viene da un mese di novembre strepitoso con parate miracolose e rigori salvati. Il secondo è l'attuale capocannoniere della Serie A con Lautaro Martinez. Per entrambi il club potrebbe pensare a un rinnovo di contratto con adeguamento. L'attaccante rossonero, ricorda il quotidiano, ha un accordo fino al 2027 con una opzione di prolungamento fino al 2028, ma con un ingaggio di soli 4 milioni di euro annui. Secondo il quotidiano non ci sarebbero appuntamenti fissati con gli agenti del calciatore, ma da Casa Milan filtrerebbe ottimismo.
Rinnovi Milan, il punto su Maignan e Pulisic
Discorso diverso per Maignan, visto che l'accordo è in scadenza a giugno 2026. Tra le parti, si legge, sarebbe stato stipulato un gentlemen agreement che prevedeva di continuare assieme un altro anno e di salutarsi, senza pretese e polemiche, a fine stagione. Il Milan, secondo 'Il Corriere dello Sport', un altro tentativo per il rinnovo potrebbe farlo con le carte Allegri, Tare e un progetto diverso in casa rossonera.