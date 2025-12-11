Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche ai rinnovi di Maignan e Pulisic per il futuro del club. Ecco i dettagli e le novità da 'Il Corriere dello Sport'

'Il Corriere dello Sport' ricorda l'importanza di Mike Maignan e Pulisic nel Milan: il primo viene da un mese di novembre strepitoso con parate miracolose e rigori salvati. Il secondo è l'attuale capocannoniere della Serie A con Lautaro Martinez. Per entrambi il club potrebbe pensare a un rinnovo di contratto con adeguamento. L'attaccante rossonero, ricorda il quotidiano, ha un accordo fino al 2027 con una opzione di prolungamento fino al 2028, ma con un ingaggio di soli 4 milioni di euro annui. Secondo il quotidiano non ci sarebbero appuntamenti fissati con gli agenti del calciatore, ma da Casa Milan filtrerebbe ottimismo.