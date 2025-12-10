Nuovo nome valutato dal Milan per il post-Maignan: ecco di chi si tratta

Nelle ultime settimane uno dei temi più caldi nel mondo Milan è il futuro di Mike Maignan. Come ormai è ben noto, il portiere del Diavolo ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e la trattativa sul suo rinnovo è in una fase di stallo. Dopo essere stato vicino alla cessione al Chelsea nell'ultima sessione estiva di calciomercato, in questa stagione il portiere rossonero è tornato a performare a livelli altissimi, come aveva abituato i tifosi del Milan nella prima parte di esperienza rossonera.