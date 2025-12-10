Nuovo nome valutato dal Milan per il post-Maignan: ecco di chi si tratta

Pianeta Milan
Calciomercato Milan: in attesa di capire il futuro di Maignan, spunta un nuovo nome dal Brasile

'Sky Sport' svela il nome nuovo valutato dal Milan per il futuro della porta. Vista l'incertezza su Maignan, il Diavolo guarda in Brasile: ecco di chi si tratta
Nelle ultime settimane uno dei temi più caldi nel mondo Milan è il futuro di Mike Maignan. Come ormai è ben noto, il portiere del Diavolo ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e la trattativa sul suo rinnovo è in una fase di stallo. Dopo essere stato vicino alla cessione al Chelsea nell'ultima sessione estiva di calciomercato, in questa stagione il portiere rossonero è tornato a performare a livelli altissimi, come aveva abituato i tifosi del Milan nella prima parte di esperienza rossonera.

Calciomercato Milan, Hugo Souza per sostituire Maignan?

Nella giornata di oggi sono arrivate però importanti novità sul suo eventuale sostituto. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club di Via Aldo Rossi continua a lavorare sul rinnovo di 'Magic' Mike, ma nel frattempo inizia a sondare il terreno per non farsi trovare impreparato in caso di fumata nera col capitano rossonero.

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"

Il nome nuovo svelato da 'Sky Sport' è quello di Hugo Souza, portiere classe 1999 del Corinthians che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. Nella stagione in corso, il 26enne brasiliano ha finora giocato 52 partite in totale con la maglia della squadra di San Paolo, subendo 47 gol e totalizzando 24 'clean sheet'. In attesa di capire il futuro di Maignan, Hugo Souza è solo l'ultimo nome uscito come possibile sostituto del capitano rossonero, che si aggiunge a una novità svelata da 'Team Talk', ecco di chi si tratta.

