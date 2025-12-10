Nuovo nome valutato dal Milan per il post-Maignan: ecco di chi si tratta

Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"
Il nome nuovo svelato da 'Sky Sport' è quello di Hugo Souza, portiere classe 1999 del Corinthians che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. Nella stagione in corso, il 26enne brasiliano ha finora giocato 52 partite in totale con la maglia della squadra di San Paolo, subendo 47 gol e totalizzando 24 'clean sheet'. In attesa di capire il futuro di Maignan, Hugo Souza è solo l'ultimo nome uscito come possibile sostituto del capitano rossonero, che si aggiunge a una novità svelata da 'Team Talk', ecco di chi si tratta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA