A gennaio riaprirà il calciomercato e il Milan ha le idee ben chiare su quello che andrà fatto (2-3 innesti), ma anche su come farlo (probabile una cessione, quella di Santiago Giménez, per incrementare un budget piuttosto povero). I rossoneri, però, buttano un occhio, nel frattempo, anche alla prossima sessione estiva, visto che si dovrà - con tutta probabilità - affrontare un grande problema: la sostituzione di Mike Maignan.
calciomercato news calciomercato Milan, un nuovo portiere se parte Maignan: il prescelto di Tare e il ghiotto retroscena
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, un nuovo portiere se parte Maignan: il prescelto di Tare e il ghiotto retroscena
Mike Maignan, portiere francese classe 1995, dovrebbe andare via nel calciomercato estivo a parametro zero: chi con lo rimpiazzerà il Milan tra i pali? Occhio all'ultima opzione di cui si sta parlando molto nelle ultime ore in Inghilterra
