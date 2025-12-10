Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Il Milan, per Moretto, ha una lista di 5-6 attaccanti che sta valutando. Tra questi, confermato, c'è anche il nome di Niclas Füllkrug, classe 1993, tedesco in uscita dal West Ham. L'ex Borussia Dortmund è stato proposto nuovamente ai rossoneri anche negli ultimi giorni. A quanto pare, però, per Moretto, si tratta di un'opzione piuttosto fredda al momento.
Ad ogni modo, i rossoneri potranno fare qualcosa soltanto nel caso in cui riusciranno a piazzare altrove Santiago Giménez, classe 2001, centravanti messicano preso un anno fa dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus e rivelatosi, finora, una delusione su tutta la linea. Per Moretto, il 'Bebote' ha estimatori e richieste in Germania. Vedremo, dunque, se sarà la Bundesliga la sua prossima destinazione.
