Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato , ha fatto il punto della situazione, in casa Milan , su cosa sta bollendo in pentola in vista della sessione invernale, in calendario dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 .

Moretto ha prima fatto il punto sui 'rumors', che si susseguono da qualche ora, sul possibile scambio tra Milan e Napoli, che coinvolgerebbe Ruben Loftus-Cheek e Lorenzo Lucca. Poi, però, ha anche affrontato la questione dell'arrivo di un nuovo attaccante alla corte di Massimiliano Allegri.