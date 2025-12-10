Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, calciomercato bollente: nuovi estimatori per Giménez. Proposto ancora un attaccante

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, calciomercato bollente: nuovi estimatori per Giménez. Proposto ancora un attaccante

Moretto: 'Milan, ecco chi cerca Giménez e le ultime news su un attaccante proposto'
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, andrà via o no dal Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Ecco le ultime di Matteo Moretto sul tema, ma non solo. C'è un bomber proposto ai rossoneri!
Daniele Triolo Redattore 

Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, su cosa sta bollendo in pentola in vista della sessione invernale, in calendario dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

Moretto ha prima fatto il punto sui 'rumors', che si susseguono da qualche ora, sul possibile scambio tra Milan e Napoli, che coinvolgerebbe Ruben Loftus-Cheek e Lorenzo Lucca. Poi, però, ha anche affrontato la questione dell'arrivo di un nuovo attaccante alla corte di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

Il Milan, per Moretto, ha una lista di 5-6 attaccanti che sta valutando. Tra questi, confermato, c'è anche il nome di Niclas Füllkrug, classe 1993, tedesco in uscita dal West Ham. L'ex Borussia Dortmund è stato proposto nuovamente ai rossoneri anche negli ultimi giorni. A quanto pare, però, per Moretto, si tratta di un'opzione piuttosto fredda al momento.

LEGGI ANCHE: Milan, un nuovo portiere se parte Maignan: il prescelto di Tare e il ghiotto retroscena >>>

Ad ogni modo, i rossoneri potranno fare qualcosa soltanto nel caso in cui riusciranno a piazzare altrove Santiago Giménez, classe 2001, centravanti messicano preso un anno fa dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus e rivelatosi, finora, una delusione su tutta la linea. Per Moretto, il 'Bebote' ha estimatori e richieste in Germania. Vedremo, dunque, se sarà la Bundesliga la sua prossima destinazione.

Leggi anche
Calciomercato, Milan di nuovo su Zirkzee: la grande concorrente e la formula dell’affare
Moretto: “Loftus-Cheek e Lucca, scambio tra Milan e Napoli? Ecco la situazione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA