Moretto: “Loftus-Cheek e Lucca, scambio tra Milan e Napoli? Ecco la situazione”

Circola con insistenza, nelle ultime ore, la voce di uno scambio tra il centrocampista Ruben Loftus-Cheek (Milan) e l'attaccante Lorenzo Lucca (Napoli) per l'imminente calciomercato invernale. Le ultime news da Matteo Moretto
Daniele Triolo Redattore 

Sta circolando, con insistenza, in queste ultime ore, la voce di uno scambio tra Milan e Napoli in vista dell'imminente sessione invernale di calciomercato: in questo scenario, Ruben Loftus-Cheek finirebbe alla corte di Antonio Conte, che ha bisogno di un nuovo centrocampista mentre Lorenzo Lucca finirebbe in quella di Massimiliano Allegri, che sta cercando proprio un attaccante con quelle caratteristiche. Di questo possibile disegno di mercato ha parlato l'esperto Matteo Moretto sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano.

"Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri. Si è parlato di uno scambio con Loftus-Cheek tra Napoli e Milan. Innanzitutto, Lorenzo Lucca è in prestito al Napoli, quindi un ipotetico scambio di prestiti si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattare Lucca a gennaio dall’Udinese".

"Seconda cosa, il Napoli storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente come il Milan. Dall’altra parte, va detto che Loftus-Cheek può ricoprire diversi ruoli, sta trovando più spazio nelle ultime partite. Sicuramente Lucca piace molto a Massimiliano Allegri. Ma vi dico che quest’idea di mercato è tutta da studiare. Il Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti, il tutto legato a una possibile partenza di Santiago Giménez", ha chiosato Moretto.

